Пенсії у Європі — які існують види та особливості виплат

Пенсії в країнах Європи — які існують види у 2024 році
У більшості країн Європи діє багаторівнева система пенсійного забезпечення, завдяки чому громадяни можуть отримувати солідні виплати. Експерти розповіли, які саме існують типи пенсійного забезпечення.
Про це повідомляє видання Finance.ua.
Пенсійні системи у світі
Відповідно до пенсійного індексу Allianz (API) за 2023 рік, який оприлюднює комплексну оцінку стійкості та адекватності світових пенсійних систем одразу за 40 параметрами, найкращими вважаються системи у таких країнах:
- Данія;
- Нідерланди;
- Швеція;
- Бельгія;
- Люксембург;
- Велика Британія;
- Німеччина.
Багаторівнева європейська система пенсійного забезпечення має такі основні типи пенсійного забезпечення:
- Державні пенсії — регулярні урядові виплати для більшості людей, які надають тим, хто досягнув пенсійного віку. Розмір такої пенсійної виплати залежить від стажу нацстрахування, тобто внесків, які громадяни сплачують протягом трудової діяльності. У разі нестачі стажу для права на повну державну пенсію можна зробити добровільні внески (придбати стаж).
- Професійні пенсії за місцем роботи — такий вид виплат, як правило, організовують роботодавці. Фінансується за рахунок внесків із заробітної плати працівників. Схеми нарахувань різняться, в основному залежать від розміру зарплати, трудового стажу та тривалості сплати внесків.
- Приватні пенсії — це добровільні пенсійні програми, до яких мають право долучитися всі охочі. Їх пропонують різні фінансові установи (банки, страхові компанії, інвестиційні фонди). Такі внески надходять або в ці установи, або на особисті рахунки. Тобто, якщо громадянин не працює і не має права на пенсію за місцем роботи, можна відкрити особисто пенсійний рахунок. Цей вид пенсії можна відкрити паралельно до професійної та державної пенсії.
Кожна країна Європейського Союзу має свій підхід у використанні можливостей щодо пенсій. Зокрема, пенсійна система в Нідерландах містить три основні стовпи:
- фіксовану державну пенсію (AOW), що залежить від мінімальної зарплати та фінансується за рахунок податків із зарплати;
- накопичувальну професійну пенсійну схему;
- індивідуальну накопичувальну схему.
Що ще варто знати
Нагадаємо, пенсіонери-переселенці, які не пройшли ідентифікацію до 31 березня 2024 року, зможуть отримати пенсії за квітень у травні у разі підтвердження своєї особи в Ощадбанку. Інакше — кошти не надійдуть на банківську картку.
Також писали, що на початку 2024 року деякі категорії українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Також частина українців тепер отримує максимальний розмір пенсії.
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