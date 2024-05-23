Пенсії у Європі — які існують види та особливості виплат

Люди похилого віку. Фото: Unsplush

У більшості країн Європи діє багаторівнева система пенсійного забезпечення, завдяки чому громадяни можуть отримувати солідні виплати. Експерти розповіли, які саме існують типи пенсійного забезпечення.

Про це повідомляє видання Finance.ua.

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Відповідно до пенсійного індексу Allianz (API) за 2023 рік, який оприлюднює комплексну оцінку стійкості та адекватності світових пенсійних систем одразу за 40 параметрами, найкращими вважаються системи у таких країнах:

Данія;

Нідерланди;

Швеція;

Бельгія;

Люксембург;

Велика Британія;

Німеччина.

Багаторівнева європейська система пенсійного забезпечення має такі основні типи пенсійного забезпечення:

Державні пенсії — регулярні урядові виплати для більшості людей, які надають тим, хто досягнув пенсійного віку. Розмір такої пенсійної виплати залежить від стажу нацстрахування, тобто внесків, які громадяни сплачують протягом трудової діяльності. У разі нестачі стажу для права на повну державну пенсію можна зробити добровільні внески (придбати стаж).

Професійні пенсії за місцем роботи — такий вид виплат, як правило, організовують роботодавці. Фінансується за рахунок внесків із заробітної плати працівників. Схеми нарахувань різняться, в основному залежать від розміру зарплати, трудового стажу та тривалості сплати внесків.

Приватні пенсії — це добровільні пенсійні програми, до яких мають право долучитися всі охочі. Їх пропонують різні фінансові установи (банки, страхові компанії, інвестиційні фонди). Такі внески надходять або в ці установи, або на особисті рахунки. Тобто, якщо громадянин не працює і не має права на пенсію за місцем роботи, можна відкрити особисто пенсійний рахунок. Цей вид пенсії можна відкрити паралельно до професійної та державної пенсії.

Кожна країна Європейського Союзу має свій підхід у використанні можливостей щодо пенсій. Зокрема, пенсійна система в Нідерландах містить три основні стовпи:

фіксовану державну пенсію (AOW), що залежить від мінімальної зарплати та фінансується за рахунок податків із зарплати;

накопичувальну професійну пенсійну схему;

індивідуальну накопичувальну схему.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонери-переселенці, які не пройшли ідентифікацію до 31 березня 2024 року, зможуть отримати пенсії за квітень у травні у разі підтвердження своєї особи в Ощадбанку. Інакше — кошти не надійдуть на банківську картку.

Також писали, що на початку 2024 року деякі категорії українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Також частина українців тепер отримує максимальний розмір пенсії.