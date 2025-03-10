Сравнение пенсий в Украине и ЕС в 2025 году — какие выплаты получают пенсионеры в Европе

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Большинство украинских пенсионеров не имеют возможности рассчитывать на большие государственные выплаты. Средний размер пенсии в Украине значительно уступает показателям стран Европейского Союза. Однако даже в европейских государствах существуют проблемы, связанные с пенсионным обеспечением. В первую очередь они связаны с так называемым старением наций, что приводит к дисбалансу пенсионной системы.

Новини.LIVE сравнили размер средней пенсии в Украине и странах Европейского Союза.

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Какие пенсионные выплаты в Украине и Европе. Инфографика: Новини.LIVE

Согласно статистике, опубликованной британской компанией Almond Financial (специализируется на финансовых консультациях и управлении активами), средний размер пенсии в Европе составляет около 1 370 евро в месяц. В то же время в Украине пенсионеры в среднем получают лишь 143,67 евро. Таким образом, пенсионные выплаты в Украине в 10 раз ниже, чем в Европе.

По данным из открытых источников, самые высокие пенсии среди стран ЕС выплачиваются в Люксембурге — 2 575 евро в месяц. На втором месте находится Испания со средней пенсией в 1 481,35 евро, а на третьем — Франция, где пенсионеры получают около 1 300 евро.

Самые маленькие пенсии среди стран ЕС выплачиваются в Хорватии, Болгарии и Румынии. Самые низкие показатели зафиксированы в Румынии — 422 евро в месяц. Однако даже эта сумма в три раза превышает среднюю пенсию в Украине.

В Болгарии пенсионеры получают чуть больше — 427,53 евро, а в Хорватии средняя пенсия составляет 500 евро, что также значительно выше, чем в Украине.

Напомним, что украинцам, которые достигли определенного возраста и соответствуют установленным критериям, будет начислена дополнительная выплата к пенсии в размере почти 600 гривен. Это возрастные надбавки, которые назначаются по достижении определенных возрастных рубежей.

Впрочем, в некоторых случаях размер пенсий в Украине значительно превышает средний показатель. Например, бывший судья Днепровского апелляционного суда добилась повышения своего пожизненного денежного содержания до 209 200 гривен, а также перерасчета пенсии за последние три года.