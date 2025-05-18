Пенсии в Украине хотят повысить вдвое — детали законопроекта

Человек преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине группа народных депутатов инициирует повышение минимальной пенсии по возрасту с 2026 года. Это прописано в законопроекте №13214, предусматривающем изменение правил в установлении соответствующей выплаты.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Подробнее об инициативе депутатов

Речь идет о проекте закона №13214 "О внесении изменений в статью 28 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно увеличения размера минимальной пенсии по возрасту".

Автором документа выступил народный депутат Украины Дмитрий Разумков и другие народные избранники.

Скриншот. Источник: ВРУ

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, цель соответствующей инициативы - обеспечить достойный уровень жизни гражданам, которые вышли на заслуженный отдых после многолетней трудовой деятельности, а также усилить доверие к действующей системе пенсионного страхования и стимулировать легальное трудоустройство в стране.

Как и когда может измениться минимальная пенсия

Документ предлагает установить минимальный размер пенсии по возрасту в два прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 2026 года.

Реализация соответствующего предложения должна обеспечить такой эффект:

повысить уровень соцзащиты пожилых людей;

ввести большую справедливость в системе пенсионного обеспечения;

выполнить конституционный долг государства по обеспечению достойного уровня жизни граждан пожилого возраста.

В 2025 году минимальная пенсия в стране установлена на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и составляет 2361 грн. То есть выплата должна вырасти вдвое, до 4722 грн.

Скриншот. Источник: ВРУ

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее мы писали о том, украинцы могут требовать перерасчета после проведенной индексации пенсий. Это стало возможным благодаря решению Верховного Суда Украины.

Также сообщалось, что гражданам, которые выехали за границу, со временем могут прекратить выплату пенсий. Такая проблема может ждать, если не будет выполнено требование по обязательной идентификации.