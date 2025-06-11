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Главная Финансы Пенсии украинцев — чем отличается трудовой стаж от страхового

Пенсии украинцев — чем отличается трудовой стаж от страхового

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Дата публикации 11 июня 2025 18:05
Страховой стаж — в чем разница с трудовым стажем в 2025 году
Человек держит в руке трудовую книжку. Фото: УНИАН

Трудовой стаж и страховой стаж — два понятия, которые связаны между собой, но не являются одним и тем же. При этом многие украинцы до сих пор путают эти два термина.

Редакция Новини.LIVE объясняет, в чем разница между страховым и трудовым стажем.

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В чем разница между трудовым стажем и страховым

Как объяснил изданию "На пенсии" пенсионный эксперт Сергей Коробкин трудовой стаж, который украинцы получали до 2004 года, приравнивается к страховому. Так, в первый учитывают:

  • период, когда человек учится на дневной форме;
  • военная служба;
  • предпринимательство;
  • период, во время которого гражданину платили пособие по безработице и тому подобное.

Полученный стаж подтверждается соответствующими документами, однако его могут и не засчитать. Причина — ошибки в трудовой книжке.

"Такой стаж можно подтвердить справкой с места работы или архивными документами. В крайнем случае, стаж до 2004 года можно подтвердить даже показаниями свидетелей. Это если никакие документы не сохранились. Тогда нужно иметь не менее двух свидетелей, которые бы имели документы о своей работе в то же время вместе с вами", — сказал Сергей Коробкин.

А страховой стаж считают начиная с января 2004 года. В этот период входит время, когда лицо подлежало общеобязательному пенсионному страхованию. Если простыми словами — работодатель ежемесячно платит за него ЕСВ.

Напомним, украинцам засчитывают в страховой стаж годы, проведенные в армии. Этот период могут учесть в различные виды стажа для будущей пенсии военнослужащих.

Также мы рассказывали, что украинцы могут уходить на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Но некоторым из граждан позволяют оформить пенсионные выплаты в 50 лет.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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