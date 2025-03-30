Страховий стаж у 2025 році — чи зарахують період, проведений в полоні у росія

Гроші на пенсійному посвідченні. Фото: УНІАН

Під час повномасштабної війни проти Росії в полон до окупантів потрапляють не тільки військові люди, а й цивільні українці, які таким чином втрачають можливість отримувати страховий стаж та право на отримання пенсійних виплат.

Водночас як повідомили у Міністерстві соціальної політики, президент Володимир Зеленський вже підписав законопроєкт, завдяки якому період перебування у російському полоні цивільним українцям зараховуватимуть до страхового стажу.

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Що відомо про зміни

Зазначається, що допоки цивільні українці перебуватимуть у полоні, єдиний соціальний внесок (ЄС) за них платитиме Пенсійний фонд.

"Прийнятий закон забезпечить механізми для сплати державою ЄСВ за тих, хто перебуває в полоні, і відповідно, отримання ними в майбутньому справедливої пенсії", — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За даними міністерства, ЄСВ сплачуватиметься з дня, коли стане відомо, що громадянин опинився в полоні. Нарахування відбуватимуться ще впродовж пів року після того, як людину звільнять.

Скільки стажу потрібно мати для виходу на пенсію у 2025 році

Умови набуття страхового стажу для виходу на заслужений відпочинок поступово змінюють. Так, у 2025 році українцям :

щоби вийти на пенсію у 60 років — потрібно накопичити 32 роки страхового стажу;

щоби почати отримувати нарахування у 63 роки — від 22 до 32 років страхового стажу;

щоби піти на заслужений відпочинок у 65 років — 15 років страхового стажу.

Важливо знати, що щорічно до цих вимог додаватиметься один рік. Тож до 2028 року для пенсії у 60 років необхідно буде мати вже 35 років стажу.

Нагадаємо, що українці ще до виходу на пенсію можуть подбати про те, щоби їм нараховували більші виплати. Для цього можна скористатися одразу кількома варіантами.

Також ми розповідали, що українці, які вже мають 60 років, можуть не платити за проїзд у громадському транспорті. Однак ця пільга діє не на всі види поїздок.