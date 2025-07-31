Пенсии в Украине — какие категории граждан получат надбавки, доплаты и компенсации

Женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское пенсионное законодательство предусматривает предоставление помощи ряду категорий граждан в виде надбавок, доплат и компенсаций к пенсиям. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто именно может претендовать на соответствующие выплаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

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Кому из украинцев предусмотрены надбавки к пенсиям

По информации ПФУ, согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", предусмотрено повышение к пенсиям ветеранов войны в виде надбавок и доплат. В частности, для таких категорий граждан увеличение пенсий происходит путем повышения размера пенсии на 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также предусмотрено повышение для лиц, получивших инвалидность в результате войны, размер которого определяется в зависимости от группы инвалидности (ст. 13) в процентах от прожиточного минимума: I группа — 50%, II группа — 40%, III группа — 30%.

Предоставляется повышение пострадавшим участникам Революции Достоинства (ст. 161), супругам умерших участников боевых действий, которые имели инвалидность (ст. 15), членам семей погибших или умерших военных (ст. 15).

Предусмотрено повышение детям войны по статье 6 закона "О соцзащите детей войны". Также доплачивают к пенсиям гражданам по закону "О жертвах нацистских преследований": бывшим узникам, в частности, несовершеннолетним и малолетним, концлагерей и других мест принудительного содержания, женам или мужьям умерших жертв нацистских преследований, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным.

Повышение предоставляют гражданам, проживающим в горных населенных пунктах по ст. 6 закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине". Размер государственных пенсий должен увеличиваться на 20%.

Надбавки предусмотрены на уход лицам с инвалидностью первой группы, одиноким гражданам с инвалидностью второй группы, которые требуют регулярного ухода или достигли пенсионного возраста, одиноким с инвалидностью третьей группы, достигшим пенсионного возраста, одиноким получателям пенсий по возрасту и за выслугу лет, которые нуждаются в уходе.

Также назначают надбавки неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет. Размер надбавки устанавливается в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Предусмотрены надбавки почетным донорам Украины и СССР. Размер составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека, что в 2025 году составляет 292 грн.

Кто имеет право на доплаты к пенсиям

Кроме того, ПФУ назначает доплаты для неработающих пенсионеров, высвобожденных в связи с закрытием Чернобыльской атомной электростанции согласно постановлению правительства №1155 "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, высвобожденным в связи с закрытием ЧАЭС". Согласно ст. 45, установлена фиксированная сумма доплаты в размере 2361 грн.

Также предоставляют доплаты членам семей шахтеров, смерть которых наступила из-за несчастного случая на производстве или профзаболевания согласно ст. 7 закона "О повышении престижности шахтерского труда". Доплата, согласно постановлению правительства, назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Другие компенсации от ПФУ

По информации фонда, также предусмотрены ежемесячные компенсации семьям за потерю кормильца вследствие аварии на Чернобыльской АЭС согласно ст. 52 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Предоставляется дополнительно пенсия за вред, причиненный здоровью, лицам вследствие катастрофы на ЧАЭС в соответствии со ст. 50 и 51.

Предусмотрена государственная соцпомощь на уход лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны, согласно закону "О государственной соцпомощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам".

Предоставляют ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии лицам с инвалидностью из-за войны и участникам боевых действий согласно постановлению правительства №656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий".

Кроме того, предусмотрена ежемесячная адресная помощь лицам с инвалидностью, которые были участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, если установлена причинная связь в соответствии с постановлением №1210 "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Также назначают пенсию за особые заслуги, согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Размер надбавки составляет от 23% до 40% от прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что в ПФУ предупредили, кто в этом году в 60 лет не сможет выйти на заслуженный отдых. Пенсию не назначат, даже если не будет хватать хотя бы одного месяца стажа.

Также мы рассказывали о правилах начисления сверхнормативного стажа участникам боевых действий. Есть определенные нормы, которые помогут при расчете доплат избежать путаницы.