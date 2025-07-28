Пенсії у 2025 році — що треба знати про розрахунок доплат за стаж для УБД

Людина тримає гроші / Фото: Miller Law Firm

Українське пенсійне законодавство надає право учасникам бойових дій (УБД) право виходу на пенсію достроково. Проте іноді під час розрахунку доплат за страховий стаж, що перевищує норму, може виникнути плутанина.



Питання права на пенсії УБД прописані у законі №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Умови дострокового виходу на пенсію УБД

Згідно з правилами, УБД можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію:

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чоловіки — з 25 роками стажу у 55 років;

жінки — з 20 роками у 50 років.

Учасники бойових дій можуть розраховувати:

на 25% підвищення від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (ст. 12 закону № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

допомогу на прожиття у 40 грн (закон №1603 "Про поліпшення матеріального становища УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни");

щомісячну адресну допомогу, якщо щомісячна пенсійна виплата (з урахуванням надбавок та підвищень) не перевищує 4958 грн (за постановою уряду № 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД").

Тоді як пенсію за вислугу років призначають військовим:

незалежно від віку — за наявності 25 років військової вислуги, для льотчиків і підводників — за наявності 20 років вислуги;

у 45 років — військовий мав у день звільнення не менш ніж 25 років стажу, з яких не менш ніж 12,6 року календарної вислуги;

в 45 років — якщо на момент звільнення у військового було 20 років вислуги незалежно від загального стажу.

Правила нарахування наднормативного стажу

На сторінці ПФУ у соцмережах деякі ветерани звертаються з проханням пояснити правила надання надбавки за частину наднормативного стажу. Один із громадян зазначив, що вийшов на пенсію у 55 років з 37 роками стажу, проте доплату за надстаж призначили лише за два роки перепрацювання, "а не за 12 років понад мінімальний стаж".

За інформацією фонду, оплата за страховий стаж здійснюється не за всі роки, відпрацьовані понад норму щодо мінімального для УБД, а за стаж, що перевищує 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно.

Кожен рік дає право на надбавку у розмірі 1% від суми пенсії, однак не більш ніж 1% від розміру мінімальної пенсії за віком. Тобто, якщо у громадянина є 37 років стажу, то матиме право на надбавку лише за два роки.

Пенсійний фонд діє суворо за вимогами чинного законодавства і нарахування виплат відбувається за затвердженими нормативами, додали в ПФУ.

Раніше ми писали, що деякі категорії громадян мають право на пенсію у 60-100% від середньої зарплати. Йдеться про осіб з інвалідністю у результаті аварії на ЧАЕС.



Також повідомляли про перерахунок пенсій військових пенсіонерів. За даними юристів, пенсії можуть збільшити виключно, якщо зросте грошове забезпечення.