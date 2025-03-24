Пенсии в Украине — кому начислят суммы за несколько месяцев в апреле

Пенсии в апреле — кому начислят деньги сразу за несколько месяцев
В апреле 2025 года некоторые пенсионеры получат выплаты сразу за несколько месяцев. Речь идет о гражданах из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым ранее блокировали пенсии, в случае прохождения идентификации.
Это предусмотрено постановлением правительства №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".
Подробнее о выплате нескольких пенсий в апреле
Как отмечают в Пенсионном фонде, украинское законодательство требует проведения каждые полгода предварительной физической идентификации от внутренних переселенцев, которые получают пенсию на текущий счет в государственном "Ощадбанке".
Такое требование вызвано необходимостью осуществления проверки, действительно ли государственные средства получают именно те граждане, которым они предназначены.
Тем, кому блокировали доступ к счетам с пенсиями и социальными выплатами, нужно поспешить до конца марта пройти физическую идентификацию, чтобы в апреле получить выплаты за предыдущие периоды.
Как утверждают в ПФУ, после прохождения идентификации пенсию выплачивают за весь период, когда гражданин не получал ее из-за непрохождения идентификации.
Если переселенец прошел идентификацию, однако не получил пенсионные выплаты, то финансирование возобновят в ближайший выплатный период. Задержки могут произойти из-за более длительной процедуры поступления в Пенсионный фонд данных об установлении личности гражданина, если идентификация была проведена не в ПФУ.
Как пройти идентификацию для восстановления выплат
Украинцы для прохождения идентификации могут выбрать один из следующих вариантов:
- личный визит в отделение АО "Ощадбанк" или отделение Пенсионного фонда;
- дистанционная авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") на портале е-услуг ПФУ;
- видеоконференцсвязь на основе поданной заявки на портале е-услуг ПФУ или через контакт-центр ПФУ по следующим номерам телефонов: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);
- за рубежом в украинском дипломатическом учреждении удостоверить факт, что лицо живое и предоставить соответствующие документы в орган ПФУ, где пенсионер стоит на учете (через веб-портал Фонда или почту).
Ранее мы рассказывали, что не все из пенсионеров, достигших 70,75 и 80 лет возраста, получат специальные доплаты к пенсиям. Украинским законодательством предусмотрены определенные ограничения.
Также мы писали, что украинцы, которые вышли на пенсию давно, имеют существенно ниже выплаты против сумм пенсионеров, которые вышли недавно. Причиной является устаревшая формула в расчете пенсии.
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