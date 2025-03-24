Пенсии в Украине — кому начислят суммы за несколько месяцев в апреле

Женщина пенсионного возраста за компьютером. Фото: Freepik

В апреле 2025 года некоторые пенсионеры получат выплаты сразу за несколько месяцев. Речь идет о гражданах из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым ранее блокировали пенсии, в случае прохождения идентификации.

Это предусмотрено постановлением правительства №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".

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Как отмечают в Пенсионном фонде, украинское законодательство требует проведения каждые полгода предварительной физической идентификации от внутренних переселенцев, которые получают пенсию на текущий счет в государственном "Ощадбанке".

Такое требование вызвано необходимостью осуществления проверки, действительно ли государственные средства получают именно те граждане, которым они предназначены.

Тем, кому блокировали доступ к счетам с пенсиями и социальными выплатами, нужно поспешить до конца марта пройти физическую идентификацию, чтобы в апреле получить выплаты за предыдущие периоды.

Как утверждают в ПФУ, после прохождения идентификации пенсию выплачивают за весь период, когда гражданин не получал ее из-за непрохождения идентификации.

Если переселенец прошел идентификацию, однако не получил пенсионные выплаты, то финансирование возобновят в ближайший выплатный период. Задержки могут произойти из-за более длительной процедуры поступления в Пенсионный фонд данных об установлении личности гражданина, если идентификация была проведена не в ПФУ.

Как пройти идентификацию для восстановления выплат

Украинцы для прохождения идентификации могут выбрать один из следующих вариантов:

личный визит в отделение АО "Ощадбанк" или отделение Пенсионного фонда;

дистанционная авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") на портале е-услуг ПФУ;

видеоконференцсвязь на основе поданной заявки на портале е-услуг ПФУ или через контакт-центр ПФУ по следующим номерам телефонов: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

за рубежом в украинском дипломатическом учреждении удостоверить факт, что лицо живое и предоставить соответствующие документы в орган ПФУ, где пенсионер стоит на учете (через веб-портал Фонда или почту).

Ранее мы рассказывали, что не все из пенсионеров, достигших 70,75 и 80 лет возраста, получат специальные доплаты к пенсиям. Украинским законодательством предусмотрены определенные ограничения.

Также мы писали, что украинцы, которые вышли на пенсию давно, имеют существенно ниже выплаты против сумм пенсионеров, которые вышли недавно. Причиной является устаревшая формула в расчете пенсии.