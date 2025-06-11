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Главная Финансы Пенсии в 2025 году — что делать, когда не хватает стажа

Пенсии в 2025 году — что делать, когда не хватает стажа

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Дата публикации 11 июня 2025 06:10
Пенсии в Украине — как выйти на заслуженный отдых в 2025 году
Женщина и мужчина за столом. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине изменились условия выхода на заслуженный отдых для мужчин и женщин. Воспользоваться правом оформления пенсии по возрасту смогут граждане с наличием не менее 32 лет страхового стажа.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как украинцам выйти на пенсию в 2025 году

В ПФУ напоминают, что в соответствии с законодательством, возраст выхода на пенсию зависит от приобретенного гражданином страхового стажа. Речь идет о 60, 63 или 65 годах.

Количество стажа, позволяющего назначить пенсию по возрасту, определяют на дату достижения соответствующего возраста.

В 2025 году, согласно ст. 26 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", продолжительность стажа, дающего право на оформление пенсии по возрасту, выросла на один год для двух первых возрастных категорий до:

  • 32 лет — по достижении 60-летнего возраста;
  • 22 лет — по достижении 63-летнего возраста;
  • 15 лет — по достижении 65-летнего возраста.
пенсія 2025
Требования относительно стажа и возраста. Источник: ПФУ

Однако, если вышеуказанного возрастного порога человек достиг в 2024 году, а смог обратиться за назначением пенсии в 2025 году, то требования по стажу будут применяться за предыдущий год. А именно:

  • 31 год стажа — по достижении возраста 60 лет;
  • 21 год стажа — по достижении возраста 63 лет;
  • 15 лет стажа — по достижении возраста 65 лет.

В ПФУ объясняют: если необходимого стажа для выхода на пенсию не хватает, то его можно докупить, уплатив средства в бюджет Пенсионного фонда Украины, заключив соответствующий договор.

"Договор заключается через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. Человек самостоятельно определяет, сколько времени желает платить взносы после заключения Договора, периодичность их уплаты и их размер. Суммы уплаченных взносов зачисляются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины", — говорится в пояснении.

Размер взноса человек может определить самостоятельно, но величина должна быть не менее 22% от минимальной заработной платы (в 2025 году — 8000 грн).

Также, если не хватает стажа, но при этом достигнут пенсионный возраст, можно воспользоваться возможностью получить социальную пенсию.

Как оформить пенсию и список необходимых документов

За назначением пенсии граждане могут обратиться двумя способами:

  • лично - в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места жительства;
  • онлайн, воспользовавшись порталом е-услуг ПФУ.

Для того, чтобы оформить пенсию по возрасту, нужны следующие документы:

  • паспорт гражданина/ID-карта;
  • идентификационный код;
  • документы о стаже (трудовая книжка, диплом об обучении для дневной формы, военный билет);
  • справка о зарплате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);
  • реквизиты счета в банке (для выплат через банк);
  • фотография для пенсионного удостоверения (2,5х3);
  • свидетельство о браке, если была изменена фамилия;
  • документы, где подтверждается особый статус заявителя (при наличии).

Ранее мы рассказывали, что несмотря на то, что в Украине ежегодно растут требования к стажу для выхода на пенсию, тогда как некоторым его начисляют в тройном размере. Таким правом могут воспользоваться лишь некоторые категории граждан.

Также сообщали, что украинские граждане могут выходить на пенсию с 60 лет. Однако некоторым можно досрочно оформить пенсионные выплаты.

выплаты пенсии ПФУ деньги стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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