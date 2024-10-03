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Пенсии в 2025 году — кто из украинцев получит 23 тыс. грн

3 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — будут ли изменения и кто получит 23 тыс. грн в 2025 году
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году власти намерены заморозить минимальную пенсию на уровне 2024 года. То есть повышения пенсионных выплат, как было в этом году, ожидать не стоит, однако обещают провести индексацию пенсий.

О том, какие будут выплаты гражданам пожилого возраста, рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

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Какие будут изменения в размере пенсий в 2025 году

В соответствии с предварительным проектом бюджета на 2025 год, утвержденным правительством, размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы не изменятся.

Замороженные показатели также окажут влияние и на некоторые виды пенсионных выплат и доплат, которые привязаны к прожиточному минимуму и заработной плате. В частности, не повысится государственная соцпомощь по инвалидности, ведь размер зависит от уровня прожиточного минимума.

По словам эксперта, индексация в следующем году, вероятно, будет меньше, чем прогнозирует правительство. Реальное повышение пенсий составит не более 13%. Аналогичная ситуация была в 2024-м, когда обещали повысить выплаты в среднем на 13%, однако фактический рост составил 8%.

Кто из украинцев получит 23 тыс. грн

Таким образом, в 2025 году минимальная и максимальная пенсии в стране останутся на уровне этого года. Как известно, в начале текущего года власти пересмотрели размер прожиточного минимума для разных групп населения, поэтому эта выплата выросла.

Так, согласно данным госбюджета, в этом году прожиточный минимум равен 2,92 тыс. грн, а для лиц, потерявших трудоспособность — 2,361 тыс. грн (на 268 грн).

Поэтому размер минимальной пенсии вырос с 2,093 тыс. до 2,361 тыс. грн, а максимальной — с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. грн. То есть сумма максимальной повысилась на 2,68 тыс. грн.

Таким образом, в следующем году максимально граждане смогут получить 23,61 тыс. грн. Однако на такую пенсию имеют право не все. Речь идет о следующих категориях:

  • государственные служащие;
  • работники местного самоуправления;
  • народные депутаты;
  • научные работники.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине граждане и компании имеют возможность приобщиться к финансированию пенсионных выплат, совершая благотворительные пожертвования. При этом такая возможность есть как для проживающих в стране, так и за рубежом.

Также мы писали, что в октябре 2024 года одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, доступна доплата почти в 1 тыс. грн. Ее могут оформить только некоторые категории граждан.

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