Пенсии в Украине — кто из граждан остался без повышения выплат

Пожилая женщина. Фото: Unsplush

В 2024 году в Украине несколько раз повышали пенсии, минимально выплата должна была вырасти на 100 гривен. Однако есть граждане, которых обновление пенсий не коснулось.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

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Издание напоминает, что в марте власти провели индексацию пенсий, охватившую около 10 миллионов человек. В результате пенсии повысились на 8%. Минимально выплаты выросли на 100 гривен, а максимально — на 1,57 тыс. гривен.

Однако повышение выплат произошло не для всех пенсионеров. Без обновления пенсий остались граждане, вышедшие на заслуженный отдых за последние три года.

Повышение, согласно законодательству, не коснулось пенсионеров с минимальными выплатами, которым Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществил доплаты раньше, и максимальными пенсиями.

В этом году минимальная пенсия для граждан, имеющих полный страховой стаж, должна составлять 3200 гривен, и она была установлена на уровне 3,37 тыс. гривен. Для лиц, достигших 65 лет и не получивших необходимый стаж, минимальную пенсию установили на уровне 2,72 тыс. гривен.

Доплаты для некоторых пенсионеров

Однако некоторые пенсионеры, выплаты которых не индексировались, могут рассчитывать на доплаты к пенсиям по возрасту.

Сумма таких доплат составляет от 300 до 570 гривен. Их начисляют автоматически на месяц достижения соответствующего возраста — 70, 75 и 80 лет.

При этом нужно подпадать под такое условие: общий размер пенсии не превышает 10,34 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане имеют право на доплаты за сверхурочный стаж, их начисляют за каждый год переработки. В 2024 году размер доплаты вырос в связи с повышением прожиточного минимума.

Также мы писали, что в правительстве предлагают изменить подходы к исчислению базовой социальной помощи и социальных стипендий. Для этого были подготовлены проекты соответствующих изменений.