Пенсии в Украине — кто из граждан остался без повышения выплат

Пенсии в 2024 году выросли не у всех — кто остался без надбавки
В 2024 году в Украине несколько раз повышали пенсии, минимально выплата должна была вырасти на 100 гривен. Однако есть граждане, которых обновление пенсий не коснулось.
Об этом сообщает издание "На пенсии".
Кто не получит из пенсионеров больше в 2024 году
Издание напоминает, что в марте власти провели индексацию пенсий, охватившую около 10 миллионов человек. В результате пенсии повысились на 8%. Минимально выплаты выросли на 100 гривен, а максимально — на 1,57 тыс. гривен.
Однако повышение выплат произошло не для всех пенсионеров. Без обновления пенсий остались граждане, вышедшие на заслуженный отдых за последние три года.
Повышение, согласно законодательству, не коснулось пенсионеров с минимальными выплатами, которым Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществил доплаты раньше, и максимальными пенсиями.
В этом году минимальная пенсия для граждан, имеющих полный страховой стаж, должна составлять 3200 гривен, и она была установлена на уровне 3,37 тыс. гривен. Для лиц, достигших 65 лет и не получивших необходимый стаж, минимальную пенсию установили на уровне 2,72 тыс. гривен.
Доплаты для некоторых пенсионеров
Однако некоторые пенсионеры, выплаты которых не индексировались, могут рассчитывать на доплаты к пенсиям по возрасту.
Сумма таких доплат составляет от 300 до 570 гривен. Их начисляют автоматически на месяц достижения соответствующего возраста — 70, 75 и 80 лет.
При этом нужно подпадать под такое условие: общий размер пенсии не превышает 10,34 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, граждане имеют право на доплаты за сверхурочный стаж, их начисляют за каждый год переработки. В 2024 году размер доплаты вырос в связи с повышением прожиточного минимума.
Также мы писали, что в правительстве предлагают изменить подходы к исчислению базовой социальной помощи и социальных стипендий. Для этого были подготовлены проекты соответствующих изменений.
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