Пенсии в Украине — сколько людей не получают даже 100 евро

Деньги в кошельке. Фото: ZN.ua

В Украине только 10,9% получают пенсионные выплаты, превышающие 10 тыс. гривен (233 евро). В то же время половина граждан имеют выплаты, которые не превышают 4 тыс. гривен (менее 100 евро).

Такие данные привели в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Какие суммы получают пенсионеры в 2024 году

По информации ведомства, на начало января сумму в 10 тыс. гривен получали 1,15 миллиона украинцев. В то время как пенсии менее 4 тыс. гривен имеют более пяти миллионов человек.

В среднем украинский пенсионер получает 5,385 тысячи гривен. Как отмечают в фонде, в начале нового года средний размер выплаты существенно повысился — на 762 гривны или 16,5%.

По информации ПФУ, общая численность пенсионеров в стране составляет сейчас 10,516 млн человек.

В целом пенсионеры получают следующие суммы выплат:

до 2 тыс. гривен — 64,6 тыс. человек (0,6%), их средняя пенсия — 1,234 тыс. грн;

от 2001 до 3 тыс. гривен — 3,058 млн человек (29,1%), средняя пенсия — 2,618 тыс. грн;

от 3001 до 4 тыс. гривен — 2,235 млн человек (21,3%), средняя пенсия — 3,546 тыс. грн;

от 4001 до 5 тыс. гривен — 1,567 млн человек (14,9%), средняя пенсия — 4,406 тыс. грн,

от 5001 до 10 тыс. гривен — 2,439 млн человек (23,2%), средняя пенсия — 6,841 тыс. грн;

свыше 10 тыс. гривен — 1,151 млн человек (10,9%), средняя пенсия — 14,786 тыс. грн.

Источник: ПФУ

Пенсии в разных регионах

Наибольшие средние пенсии в столице Украины — более 7,25 тыс. гривен. В Киевской области пенсионеры получают 5,5 тысячи гривен. Средние выплаты в областях:

в Ровенской — 6,79 тыс. гривен;

в Донецкой — 6,62 тыс. гривен;

в Луганской — 6,33 тыс. гривен;

в Полтавской — 5,19 тыс. гривен;

в Одесской — 5,09 тыс. гривен;

во Львовской — 4,8 тыс. гривен;

в Черниговской — 4,87 тыс. гривен;

в Винницкой — 4,53 тыс. гривен;

в Хмельницкой — 4,5 тыс. гривен;

в Тернопольской — 4,07 тыс. гривен.

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Напомним, украинским пенсионерам могут приостанавливать начисление пенсий на карты. Блокировка может произойти при определенных обстоятельствах, поэтому этого можно избежать.

Также мы писали, что в Украине с января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.