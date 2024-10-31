Минимальные зарплаты и пенсии-2025 — что будет с выплатами

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Минимальные зарплаты и пенсии остаются важными составляющими социальной защиты в Украине. Размер минимальной зарплаты на 2025 год утвердил Кабинет Министров Украины при принятии проекта государственного бюджета на следующий год.

О том, какой будет минимальная зарплата и пенсия в 2025 году, рассказали Факты ICTV.

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Какой будет минималка в следующем году

Минимальная зарплата на 2025 год была утверждена Кабинетом министров Украины при рассмотрении проекта госбюджета. В следующем году ее размер останется на уровне 2024 года и составит 8000 грн. После окончательного принятия документа с 1 января будет также определен новый уровень социальных выплат.

Размер минимальной зарплаты влияет на оклады работников, чей доход ниже установленной суммы. Кроме этого, документом утвержден прожиточный минимум на 2025 год, который также останется без изменений по сравнению с 2024 годом. Таким образом, в новом году минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне предыдущего года.

В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц в месяц составит 3028 грн. Кроме того:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн.

Также известно, что согласно Бюджетной декларации, минимальная зарплата и прожиточный минимум, от которого зависит минимальная пенсия, планируется оставить неизменными до 2027 года.

Размер минимальной пенсии в 2025 году

Минимальная зарплата также влияет на размер минимальной пенсии по возрасту. Для лиц, достигших 65 лет, минимальная пенсия составляет 40% от размера минимальной заработной платы. Эта норма применяется для пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж:

для мужчин — 35 лет;

для женщин — 30 лет.

Следовательно, в 2025 году минимальная пенсия по возрасту для лиц от 65 лет составит 3200 грн, если минимальная заработная плата останется на уровне 8000 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году произошло повышение минимальной заработной платы, как было запланировано в государственном бюджете. При этом уровень минимальной оплаты труда для украинских военнослужащих установлен на другом уровне, чем гражданского населения.

Мы также писали, что в ноябре 2024 года украинские пенсионеры получат большие выплаты за счет назначения возрастных надбавок и пособий от ВПП ООН. В то же время часть граждан будет лишена пенсий.