Мінімальні зарплати та пенсії-2025 — що буде з виплатами

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов

Мінімальні зарплати та пенсії залишаються важливими складовими соціального захисту в Україні. Розмір мінімальної зарплати на 2025 рік затвердив Кабінет міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на наступний рік.

Про те, якою буде мінімальна зарплата та пенсія у 2025 році, розповіли Факти ICTV.

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Якою буде мінімалка наступного року

Мінімальну зарплату на 2025 рік було затверджено Кабінетом міністрів України під час розгляду проєкту держбюджету. Наступного року її розмір залишиться на рівні 2024 року й становитиме 8 000 грн. Після остаточного ухвалення документа з 1 січня буде також визначено новий рівень соціальних виплат.

Розмір мінімальної зарплати впливає на оклади працівників, чий дохід нижчий за встановлену суму. Окрім цього, документом затверджено прожитковий мінімум на 2025 рік, який також залишиться без змін порівняно з 2024 роком. Таким чином, у новому році мінімальна зарплата й прожитковий мінімум залишаться на рівні попереднього року.

У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб на місяць становитиме 3 028 грн. Крім того:

для дітей віком до 6 років — 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Також відомо, що згідно з Бюджетною декларацією, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум, від якого залежить мінімальна пенсія, планують залишити незмінними до 2027 року.

Розмір мінімальної пенсії в 2025 році

Мінімальна зарплата також впливає на розмір мінімальної пенсії за віком. Для осіб, які досягли 65 років, мінімальна пенсія становить 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Ця норма застосовується для пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж:

для чоловіків — 35 років;

для жінок — 30 років.

Отже, у 2025 році мінімальна пенсія за віком для осіб від 65 років становитиме 3 200 грн, якщо мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 000 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні в 2024 році відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, як і було заплановано в державному бюджеті. При цьому рівень мінімальної оплати праці для українських військовослужбовців встановлений на іншому рівні, ніж для цивільного населення.

Ми також писали, що в листопаді 2024 року українські пенсіонери отримають більші виплати за рахунок призначення вікових надбавок та допомоги від ВПП ООН. Водночас, частина громадян буде позбавлена пенсій.