Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії та зарплати в 2025 році — якою буде мінімалка arrow

Пенсії та зарплати в 2025 році — якою буде мінімалка

31 жовтня 2024 11:14
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Мінімальні зарплати та пенсії-2025 — що буде з виплатами
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Мінімальні зарплати та пенсії залишаються важливими складовими соціального захисту в Україні. Розмір мінімальної зарплати на 2025 рік затвердив Кабінет міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на наступний рік.

Про те, якою буде мінімальна зарплата та пенсія у 2025 році, розповіли Факти ICTV.

Читайте також:

Якою буде мінімалка наступного року

Мінімальну зарплату на 2025 рік було затверджено Кабінетом міністрів України під час розгляду проєкту держбюджету. Наступного року її розмір залишиться на рівні 2024 року й становитиме 8 000 грн. Після остаточного ухвалення документа з 1 січня буде також визначено новий рівень соціальних виплат.

Розмір мінімальної зарплати впливає на оклади працівників, чий дохід нижчий за встановлену суму. Окрім цього, документом затверджено прожитковий мінімум на 2025 рік, який також залишиться без змін порівняно з 2024 роком. Таким чином, у новому році мінімальна зарплата й прожитковий мінімум залишаться на рівні попереднього року.

У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб на місяць становитиме 3 028 грн. Крім того:

  • для дітей віком до 6 років — 2 563 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Також відомо, що згідно з Бюджетною декларацією, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум, від якого залежить мінімальна пенсія, планують залишити незмінними до 2027 року.

Розмір мінімальної пенсії в 2025 році

Мінімальна зарплата також впливає на розмір мінімальної пенсії за віком. Для осіб, які досягли 65 років, мінімальна пенсія становить 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Ця норма застосовується для пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж:

  • для чоловіків — 35 років;
  • для жінок — 30 років.

Отже, у 2025 році мінімальна пенсія за віком для осіб від 65 років становитиме 3 200 грн, якщо мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 000 грн. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні в 2024 році відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, як і було заплановано в державному бюджеті. При цьому рівень мінімальної оплати праці для українських військовослужбовців встановлений на іншому рівні, ніж для цивільного населення. 

Ми також писали, що в листопаді 2024 року українські пенсіонери отримають більші виплати за рахунок призначення вікових надбавок та допомоги від ВПП ООН. Водночас, частина громадян буде позбавлена пенсій.

мінімальна зарплата гроші зарплати держбюджет прожитковий мінімум пенсії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:36 Де зберігають гроші українські нардепи — ТОП-5 банків

12:36 Зеленський пояснив, чому Польща не передала Україні МіГи

12:35 Запрошення ТГ-каналів на розмову з Зеленським — в ОП пояснили

12:29 В Одесі деколонізували фунікулер — є нюанс

12:28 У Києві стартував опалювальний сезон — скільки будинків з теплом

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

12:22 ЮНЕСКО просять допомогти зберегти культурну спадщину Харкова

12:17 Тарифи на комуналку з 1 листопада — як зміняться ціни в Україні

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

12:13 У Мінкульті відреагували на критику телемарафону від Єврокомісії

12:09 Стало відомо, що загрожує порушникам за інформацію про роботу ТЦК

12:36 Де зберігають гроші українські нардепи — ТОП-5 банків

12:36 Зеленський пояснив, чому Польща не передала Україні МіГи

12:35 Запрошення ТГ-каналів на розмову з Зеленським — в ОП пояснили

12:29 В Одесі деколонізували фунікулер — є нюанс

12:28 У Києві стартував опалювальний сезон — скільки будинків з теплом

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

12:22 ЮНЕСКО просять допомогти зберегти культурну спадщину Харкова

12:17 Тарифи на комуналку з 1 листопада — як зміняться ціни в Україні

12:13 У Мінкульті відреагували на критику телемарафону від Єврокомісії

12:09 Стало відомо, що загрожує порушникам за інформацію про роботу ТЦК

11:59 Тисячі одеситів залишилися без води — що сталося

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні