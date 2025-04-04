Право на пенсии и субсидии — от украинцев требуют важную справку

Женщина и мужчина читают документы. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что от граждан на заслуженном отдыхе иногда требуют справку о доходах. Там назвали случаи, когда может понадобиться такая информация и как получить.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Читайте также:

Подробнее о справке о доходах пенсионера

Как отмечают в фонде, справка о доходах может понадобиться работающим и неработающим пенсионерам, в частности:

в случае выезда за границу для подтверждения доходов;

для получения пенсионного удостоверения;

при оформлении субсидий на коммунальные услуги;

для перевода пенсионных выплат за границу.

Как правило, справку о доходах предоставляют территориальные органы ПФУ в бумажной или электронной форме. Для того, чтобы получить такую информацию, не обязательно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Украинцы могут заказать электронную справку самостоятельно на портале электронных услуг ПФУ. Также соответствующую информацию можно получить на "Портале.Дія". Такой документ считается аналогом бумажного.

Как самому получить справку о доходах

Граждане, которые хотят самостоятельно получить электронную справку о доходах дистанционно на портале ПФУ, должны сделать несколько шагов:

на сайте фонда необходимо нажать кнопку "Вход" в правом верхнем углу экрана;

далее нужно пройти авторизацию с помощью электронной подписи, BankID или через Дія.Підпис;

выбрать слева раздел "Коммуникации с ПФУ";

найти опцию "Запрос на получение электронных документов";

выбрать пункт "Справка о доходах пенсионера";

заполнить обязательные поля формы, указав период, за который необходимо создать справку;

предоставить разрешение на передачу и обработку персональной информации;

нажать "Отправить в ПФУ".

Информацию об обработке можно найти в разделе "Мои обращения".

Ранее мы рассказывали, что украинцы должны позаботиться о вопросах будущей пенсии до выхода на заслуженный отдых. В правительстве объяснили, как граждане могут повлиять на размер выплаты.

Также мы писали, кому из украинских граждан можно получить право раньше других выйти на пенсию по возрасту. На размер льготной пенсии влияет продолжительность стажа и получаемой заработной платы.