Стаж для пенсії у 2025 році — хто може отримати на 470 грн більше

Українські громадяни у разі набуття додаткових років страхового стажу, що перевищить встановлену законом норму, мають право на нарахування доплат до пенсійних виплат у 2025 році. За кожен повний рік "зайвого" стажу пенсія за віком може зрости на певний відсоток.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як визначають понаднормовий стаж для пенсії у 2025 році

В Україні влада зацікавлена в тому, щоб громадяни зберігали активність, працювали якомога довше та використовували право оформлення пенсії за віком значно пізніше. Для цього діють заохочувальні умови виходу на пенсію. Так, чим довша тривалість трудової діяльності, тим більші будуть шанси претендувати на вищі виплати.

У пенсійному законодавстві є таке поняття як понаднормовий стаж. У 2025 році достатнім стажем, що дає право на оформлення пенсії за віком, вважається такий:

у 60 років — від 32 років стажу;

у 63 роки — від 22 років стажу;

у 65 років — від 15 років стажу.

Понаднормовий стаж для пенсії залежить від того, коли громадянин вийшов на заслужений відпочинок:

якщо пенсія була призначена до жовтня 2011 року, понаднормовим стажем вважається понад 25 років для чоловіків та більш ніж 20 років для жінок;

якщо пенсія була призначена після вищевказаної дати — понад 35 років для чоловіків та більш ніж 30 років для жінок.

З огляду на це, якщо у громадянина більше страхового стажу, ніж вважається нормою, встановлюється доплата.

Згідно з правилами, за кожен повний відпрацьований рік понад норму додається 1% до пенсії від її базового обчисленого розміру. Проте передбачені певні обмеження — доплата не може перевищувати 1% від розміру прожиткового мінімуму.

Яким буде розмір доплати за стаж понад норму

Якщо цьогоріч розмір прожиткового мінімуму становить 2361 грн, то за кожен рік понаднормового стажу Пенсійний фонд має доплачувати до пенсії 23,61 грн (2361 × 1%).

Як приклад, за десять років відпрацьованого понаднормового стажу пенсіонерам нараховуватимуть додатково 236 грн щомісяця (10х23,61). Водночас, за 20 років — вже 472 грн за місяць.

При цьому, за даними ПФУ, немає жодних обмежень на набутий понаднормовий стаж.

Водночас, щодо працюючих пенсіонерів, то доплату будуть розраховувати на основі прожиткового мінімуму, який був актуальним на час призначення пенсії. Після звільнення громадянина з роботи розмір виплат перерахують, згідно з новими даними щодо прожиткового мінімуму.

