Пенсии в Украине — какой категории граждан выплачивают 10,5 тыс. грн в 2025 году

В Украине существует категория граждан, которым законодательством предусмотрено минимальное пенсионное обеспечение, превышающее 10 тыс. грн. На такие выплаты могут претендовать те, кто имеет инвалидность, полученную при особых обстоятельствах.

Вопрос такого уровня минимальных пенсий прописан в законе 1584-IX.

Речь идет о предоставлении пенсий в рамках закона 584-IX "О внесении изменений в закон О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Согласно ему, выплаты, стартующие с 10,5 тыс. грн, предусмотрены для граждан с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой. Их назначают в размере возмещения фактического ущерба, учитывая:

заработную плату, полученную гражданином в зоне отчуждения в течение 1986-1990 годов;

пятикратный размер минимальной зарплаты, предусмотренной законом на 1 января соответствующего года.

В соответствии с законодательными нормами, минимальный гарантированный государством размер пенсии для лиц с инвалидностью, возникшей вследствие Чернобыльской аварии из числа ликвидаторов ее последствий составляет:

для первой группы — 100% от средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которую учитывают для исчисления пенсии за предыдущий год (с 1.03.2025 года — 17 486 грн);

для второй группы — 80% (с 1.03.2025 года — 13 989 грн);

для третьей группы — 60% (с 1.03.2025 года — 10 491 грн).

Размеры пенсионных выплат по инвалидности, возникшей из-за увечья или болезни вследствие катастрофы на ЧАЭС, не могут быть ниже:

для первой группы — 9855 грн;

для второй группы —7884 грн;

для третьей группы — 6077 грн;

для детей с инвалидностью — 6077 грн.

Правила оформления пенсии для чернобыльцев с инвалидностью

Оформление пенсии по инвалидности, связанной с катастрофой на Чернобыльской АЭС, осуществляет Пенсионный фонд на основе поданного заявления, а также:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

документов с подтверждением статуса пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС (в частности, удостоверение участника ликвидации последствий аварии);

заключения медико-социальной экспертной комиссии о признании факта инвалидности и установления группы;

трудовой книжки с подтверждением страхового стажа (при необходимости);

документов с подтверждением места жительства на загрязненной территории (при необходимости).

