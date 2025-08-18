Видео
Видео

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 14:34
Деньги при рождении ребенка и пенсии увеличат - заявление правительства
Юлия Свириденко. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула необходимость пересмотра системы соцвыплат, в частности, повышение базовой пенсии. Также она сообщила об увеличенной помощи при рождении ребенка для некоторых семей.

Об этом глава правительства сообщила во время презентации Программы действий правительства, передает корреспондент Новини.LIVE.

Планы правительства по соцвыплатам на 2025 и 2026 годы

Государство, по словам Свириденко, планирует выделение 25 млрд грн в 2025 году и 50 млрд грн в 2026-м на развитие прифронтовых регионов.

"Мы запланировали компенсации за разрушенное жилье, изменения в пенсионной системе и предоставлении социальных услуг. Также ожидаем, что 180 тысяч семей получат повышенную помощь при рождении ребенка, а также 100 тысяч семей с детьми до трех лет охватит программа еЯсли и еСадок до 2026 года", — говорится в сообщении.

Правительство также работает над повышением зарплат для учителей и врачей на этих территориях.

Напомним, ранее мы сообщали, как получить от государства выплаты в размере до 800 тыс. грн для лиц с инвалидностью.

Также в августе украинцам доступна возможность принять участие в программе помощи при поддержке гуманитарного фонда для Украины. Выплаты предоставят гражданам из сельской местности.

Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
