Пенсии и субсидии — ПФУ рассказал о нюансах финансирования в мае

Деньги в кошельке. Фото: UNIAN

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования выплат социальной сферы за май 2024 года. В частности, на пенсии было направлено 53,8 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ в соцсети Facebook.

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Выплата пенсий и субсидий в мае 2024 года

Как сообщили в ПФУ, украинцам продолжают выплачивать пенсии, субсидии на коммунальные услуги и больничные. В частности, уже профинансировано:

пенсии — 53,8 млрд гривен, в том числе через Укрпочту — 9,8 млрд гривен, через уполномоченные банки — 44 миллиарда гривен;

субсидии и льготы на услуги ЖКХ — 2,97 млрд гривен;

страховые выплаты — 2,368 млрд гривен, в частности, больничные — 1,215 млрд гривен.

В комментариях под публикацией граждане поинтересовались, за какие именно даты профинансированы выплаты. В ПФУ объяснили, что по состоянию на 23 мая были профинансированы пенсии мая через текущие счета, открытые в банках по 24 мая включительно, а через отделения почты — до 25 мая включительно.

В апреле 2024 года на социальную сферу в целом направили 68,6 млрд гривен. В частности, для пенсионеров выделили 60,5 млрд гривен.

Хватит ли средств на пенсии в 2024 году

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд в текущем году рассчитывает на полноценное финансирование соцсферы. Дефицита средств не предусматривает. Это прописано в проекте правительственного постановления правительства, обнародованном на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, собственные доходы фонда будут равны 574 млрд гривен. В частности, объем по общеобязательному государственному пенсионному страхованию составит 536 млрд гривен, поступления из госказны единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц — 26,9 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что в июне 2024 года в Украине увеличатся выплаты нескольких категорий лиц. В частности, возрастут пенсии тех, кто продолжает работать. Это предусмотрено соответствующими законодательными актами.

Также писали, что в начале этого года некоторые категории украинских пенсионеров получили повышенные выплаты. Также часть украинцев теперь получает максимальный размер пенсии.