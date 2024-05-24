Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії, субсидії та лікарняні — ПФУ уточнив деталі фінансування у травні arrow

Пенсії, субсидії та лікарняні — ПФУ уточнив деталі фінансування у травні

24 травня 2024 08:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії та субсидії — ПФУ розповів про нюанси фінансування у травні
Гроші у гаманці. Фото: UNIAN
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування виплат соціальної сфери за травень 2024 року. Зокрема, на пенсії спрямували 53,8 мільярда гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Виплата пенсій та субсидій у травні 2024 року

Як повідомили у ПФУ, українцям продовжують виплачувати пенсії, субсидії на комунальні послуги та лікарняні. Зокрема, вже профінансовано:

  • пенсії — 53,8 млрд гривень, у тому числі через Укрпошту — 9,8 млрд гривень, через уповноважені банки — 44 мільярди гривень;
  • субсидії та пільги на послуги ЖКГ — 2,97 млрд гривень;
  • страхові виплати — 2,368 млрд гривень, зокрема, лікарняні – 1,215 млрд гривень.

У коментарях під публікацією громадяни поцікавились, за які саме дати профінансовано виплати. У ПФУ пояснили, що станом на 23 травня було профінансовано пенсії травня через поточні рахунки, відкриті в банках по 24 травня включно, а через відділення пошти — до 25 травня включно.

Водночас, у квітні 2024 року на соціальну сферу загалом спрямували 68,6 млрд гривень. Зокрема, для пенсіонерів надали 60,5 млрд гривень.

Чи вистачить коштів на пенсії у 2024 році

Раніше стало відомо, що Пенсійний фонд цього року розраховує на повноцінне фінансування соцсфери. Дефіциту коштів не передбачає. Це прописано у проєкті урядової постанови уряду, оприлюдненої на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проєктом, власні доходи фонду дорівнюватимуть 574 млрд гривень. Зокрема, обсяг за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням становитиме 536 млрд гривень, надходження з держказни єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб — 26,9 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що у червні 2024 року в Україні збільшаться виплати кількох категорій осіб. Зокрема, зростуть пенсії тих, хто продовжує працювати. Це передбачено відповідними законодавчими актами.

Також писали, що на початку цього року деякі категорії українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Також частина українців тепер отримує максимальний розмір пенсії.

субсидії
пенсії
ПФУ
лікарняні
фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця