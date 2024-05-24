Пенсії та субсидії — ПФУ розповів про нюанси фінансування у травні

Гроші у гаманці. Фото: UNIAN

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування виплат соціальної сфери за травень 2024 року. Зокрема, на пенсії спрямували 53,8 мільярда гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ у соцмережі Facebook.

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Виплата пенсій та субсидій у травні 2024 року

Як повідомили у ПФУ, українцям продовжують виплачувати пенсії, субсидії на комунальні послуги та лікарняні. Зокрема, вже профінансовано:

пенсії — 53,8 млрд гривень, у тому числі через Укрпошту — 9,8 млрд гривень, через уповноважені банки — 44 мільярди гривень;

субсидії та пільги на послуги ЖКГ — 2,97 млрд гривень;

страхові виплати — 2,368 млрд гривень, зокрема, лікарняні – 1,215 млрд гривень.

У коментарях під публікацією громадяни поцікавились, за які саме дати профінансовано виплати. У ПФУ пояснили, що станом на 23 травня було профінансовано пенсії травня через поточні рахунки, відкриті в банках по 24 травня включно, а через відділення пошти — до 25 травня включно.

Водночас, у квітні 2024 року на соціальну сферу загалом спрямували 68,6 млрд гривень. Зокрема, для пенсіонерів надали 60,5 млрд гривень.

Чи вистачить коштів на пенсії у 2024 році

Раніше стало відомо, що Пенсійний фонд цього року розраховує на повноцінне фінансування соцсфери. Дефіциту коштів не передбачає. Це прописано у проєкті урядової постанови уряду, оприлюдненої на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проєктом, власні доходи фонду дорівнюватимуть 574 млрд гривень. Зокрема, обсяг за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням становитиме 536 млрд гривень, надходження з держказни єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб — 26,9 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що у червні 2024 року в Україні збільшаться виплати кількох категорій осіб. Зокрема, зростуть пенсії тих, хто продовжує працювати. Це передбачено відповідними законодавчими актами.

Також писали, що на початку цього року деякі категорії українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Також частина українців тепер отримує максимальний розмір пенсії.