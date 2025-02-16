В Украине не будет трудовых книжек — чем и когда их заменят

Записи в трудовой книжке. Фото: УНИАН

Бумажная трудовая книжка — это основной документ, в котором отражается трудовой стаж работника во время его профессиональной деятельности. Однако в Украине постепенно отказываются от обязательного наличия бумажных трудовых книжек, поскольку государство решило оцифровать трудовой и страховой стаж.

Об этом напомнили в пресс-службе Кабмина.

Читайте также:

Зачем нужны цифровые трудовые книжки

Электронные версии трудовых книжек появились в Украине в 2021 году. Они считаются цифровым аналогом бумажной трудовой книжки, но имеют некоторые преимущества, например:

помогают упрощать учет трудовой деятельности;

снижают бумажный документооборот;

защищают от потери или повреждения данных;

также имея цифровую трудовую книжку украинцы в будущем смогут автоматически выходить на пенсию.

Когда цифровые трудовые книжки полностью заменят бумажные

Ожидается, что уже с 2026 года украинцам будет не обязательно иметь бумажную трудовую книжку, но до того момента их нужно хранить. При этом закон не отрицает, чтобы в Украине параллельно существовали как бумажные трудовые книжки, так и цифровые. Данные, которые будут оцифровываться, постепенно будут вносить в Реестр застрахованных лиц.

Поэтому подтвердить свой страховой стаж украинцы смогут и с е-трудовой. Цифровая версия будет содержать:

все заполненные страницы трудовой книжки;

документы о наличии образования (на дневной форме обучения);

свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

военный документ;

другие документы.

Как проверить, оцифрована ли трудовая книжка уже оцифрована

Электронные трудовые книжки есть в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Зайти в кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), системы электронной идентификации ID.GOV.UA или через Дія.Підпис.

Ранее мы объясняли, реально ли получить пенсию по инвалидности без страхового стажа. При этом соответствующие выплаты можно оформить независимо от того, когда была получена инвалидность.

Также мы рассказывали, назначат ли пенсию по возрасту, если не хватает нескольких месяцев страхового стажа. В ПФУ объяснили, как можно решить эту проблему.