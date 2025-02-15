Пенсія по інвалідності у 2025 році — чи будуть виплачувати, якщо нема стажу

Пенсійне посвідчення та гроші. Фото: УНІАН

Українці, які отримали одну з трьох груп з інвалідності, можуть розраховувати на відповідні пенсії. Однак оформити виплати можна лише за наявності страхового стажу.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, чи реально отримати пенсію з інвалідністю без страхового стажу.

Читайте також:

Пенсії з інвалідності — як призначають

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, пенсія з інвалідності призначається лише за умови наявності страхового стажу та якщо людині вдасться підтвердити, що вона втратила працездатність. Так, для I групи інвалідності необхідний стаж залежить від віку:

до 25 років — 1 рік;

від 54 до 59 років — 10 років.

Для II та III груп інвалідності мінімальний стаж варіюється від 1 до 14 років:

до 23 років — 1 рік;

від 36 до 37 років — 7 років;

від 56 до 59 років — 14 років.

Пенсію з інвалідності можна отримати незалежно від того, коли настала інвалідність: під час роботи, до працевлаштування чи вже після того, як людина пішла на заслужений відпочинок. Чим старша людина, тим більше стажу потрібно для того, аби отримувати пенсійні виплати по інвалідності. Однак існують винятки.

Наприклад, якщо інвалідність громадянин отримав, коли проходив строкову службу, тоді пенсію призначать незалежно від наявності страхового стажу.

Також непрацюючі особи з інвалідністю ІІ групи, яким надали відповідний статус після виходу на пенсію, а також українці з ІІІ групою можуть обрати отримувати пенсію за віком.

Однак для цього необхідний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Раніше ми розповідали, кому з українців доплатять по 700 грн до пенсії. У 2025 році надбавку нараховуватимуть залежно від страхового стажу.

Ще ми писали, українським пенсіонерам у березні 2025 року підвищать виплати під час традиційної індексації. Деякі громадяни почнуть отримувати на 1,5 тис. грн більше.