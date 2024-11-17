Какие пенсии платят в регионах Украины — данные от ПФУ

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров, и значительная часть из них получает пенсионные выплаты, не превышающие 5 тысяч гривен. По состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсии в стране составил 5852 гривны.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Наибольшая доля пенсионеров в Украине, а именно 25,79%, получает пенсионные выплаты, не превышающие 3 тысяч гривен. Остальные пенсионеры распределены по размеру выплат следующим образом:

от 3 001 до 4 000 гривен — 17,35%;

от 4 001 до 5 000 гривен — 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривен — 25,57%;

более 10 000 гривен — 12,70%.

Эти данные подчеркивают, что значительная часть украинских пенсионеров получает выплаты, не достигающие среднего уровня пенсий в стране.

Самые высокие пенсионные выплаты в Украине получают жители Киева — в среднем 7 971 гривна. Значительные средние пенсии также зафиксированы в других регионах:

Ровенская область — 7 277 гривен;

Донецкая область — 7 159 гривен;

Луганская область — 6 716 гривен;

Днепропетровская область — 6 435 гривен;

Киевская область — 6 084 гривны.

Средний размер пенсии в регионах Украины. Скриншот: ПФУ

Самые маленькие пенсионные выплаты в Украине получают жители Тернопольской области. Средний размер пенсии здесь составляет всего 4 461 гривну, что значительно ниже общеукраинского показателя.

Что еще стоит знать

Напомним, в декабре некоторые пенсионеры рискуют остаться без выплат из-за невыполнения требований Пенсионного фонда. Это касается только определенной категории лиц, не выполнивших необходимые условия.

Мы также писали, что правительство планирует осуществить осовременивание пенсионных выплат граждан на фоне роста потребительских цен. Индексация будет учитывать инфляционные изменения в стране, поэтому размер повышения станет известен в конце февраля 2025 года.