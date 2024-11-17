Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсии свыше 7 тыс. грн — в каком городе наибольшие выплаты arrow

Пенсии свыше 7 тыс. грн — в каком городе наибольшие выплаты

17 ноября 2024 13:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие пенсии платят в регионах Украины — данные от ПФУ
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров, и значительная часть из них получает пенсионные выплаты, не превышающие 5 тысяч гривен. По состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсии в стране составил 5852 гривны.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Где платят самые большие пенсии

Наибольшая доля пенсионеров в Украине, а именно 25,79%, получает пенсионные выплаты, не превышающие 3 тысяч гривен. Остальные пенсионеры распределены по размеру выплат следующим образом:

  • от 3 001 до 4 000 гривен — 17,35%;
  • от 4 001 до 5 000 гривен — 18,59%;
  • от 5 001 до 10 000 гривен — 25,57%;
  • более 10 000 гривен — 12,70%.

Эти данные подчеркивают, что значительная часть украинских пенсионеров получает выплаты, не достигающие среднего уровня пенсий в стране.

Самые высокие пенсионные выплаты в Украине получают жители Киева — в среднем 7 971 гривна. Значительные средние пенсии также зафиксированы в других регионах:

  • Ровенская область — 7 277 гривен;
  • Донецкая область — 7 159 гривен;
  • Луганская область — 6 716 гривен;
  • Днепропетровская область — 6 435 гривен;
  • Киевская область — 6 084 гривны.
Какие пенсии в регионах Украины
Средний размер пенсии в регионах Украины. Скриншот: ПФУ

Самые маленькие пенсионные выплаты в Украине получают жители Тернопольской области. Средний размер пенсии здесь составляет всего 4 461 гривну, что значительно ниже общеукраинского показателя.

Что еще стоит знать

Напомним, в декабре некоторые пенсионеры рискуют остаться без выплат из-за невыполнения требований Пенсионного фонда. Это касается только определенной категории лиц, не выполнивших необходимые условия.

Мы также писали, что правительство планирует осуществить осовременивание пенсионных выплат граждан на фоне роста потребительских цен. Индексация будет учитывать инфляционные изменения в стране, поэтому размер повышения станет известен в конце февраля 2025 года.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:37 Трюдо спрогнозировал окончание войны в Украине в ближайшее время

13:34 Садовый предложил вариант распределения средств между общинами

13:30 Стало известно, кто погиб в результате атаки по Одесчине

13:00 Масштабная атака на Украину — в ВС назвали число сбитых целей

13:00 Пенсии свыше 7 тыс. грн — в каком городе наибольшие выплаты

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12:56 В Польше приняли присягу бойцы "Украинского легиона"

12:50 Удар дронами по Николаеву — появились кадры последствий

12:47 В каких супермаркетах самые дешевые овощи — свежие цены

12:31 Еще немного тепла — Диденко дала прогноз погоды на завтра

12:30 Сибига резко прокомментировал масштабный ракетный обстрел Украины

13:37 Трюдо спрогнозировал окончание войны в Украине в ближайшее время

13:34 Садовый предложил вариант распределения средств между общинами

13:30 Стало известно, кто погиб в результате атаки по Одесчине

13:00 Масштабная атака на Украину — в ВС назвали число сбитых целей

13:00 Пенсии свыше 7 тыс. грн — в каком городе наибольшие выплаты

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12:56 В Польше приняли присягу бойцы "Украинского легиона"

12:50 Удар дронами по Николаеву — появились кадры последствий

12:47 В каких супермаркетах самые дешевые овощи — свежие цены

12:31 Еще немного тепла — Диденко дала прогноз погоды на завтра

12:30 Сибига резко прокомментировал масштабный ракетный обстрел Украины

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке