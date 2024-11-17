Які пенсії платять в регіонах України — дані від ПФУ

Гроші у руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

В Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів, і значна частина з них отримує пенсійні виплати, що не перевищують 5 тисяч гривень. Станом на 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії в країні становив 5 852 гривні.

Про це йдеться на порталі Пенсійнийного фонду України (ПФУ).

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Де платять найбільші пенсії

Найбільша частка пенсіонерів в Україні, а саме 25,79%, отримує пенсійні виплати, що не перевищують 3 тисячі гривень. Решта пенсіонерів розподілені за розміром виплат наступним чином:

від 3 001 до 4 000 гривень — 17,35%;

від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 25,57%;

понад 10 000 гривень — 12,70%.

Ці дані підкреслюють, що значна частина українських пенсіонерів отримує виплати, які не досягають середнього рівня пенсій у країні.

Найвищі пенсійні виплати в Україні отримують жителі Києва — у середньому 7 971 гривня. Значні середні пенсії також зафіксовані в інших регіонах:

Рівненська область — 7 277 гривень;

Донецька область — 7 159 гривень;

Луганська область — 6 716 гривень;

Дніпропетровська область — 6 435 гривень;

Київська область — 6 084 гривні.

Середній розмір пенсій в регіонах України. Скриншот: ПФУ

Найменші пенсійні виплати в Україні отримують жителі Тернопільської області. Середній розмір пенсії тут становить лише 4 461 гривню, що значно нижче загальноукраїнського показника.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у грудні деякі пенсіонери ризикують залишитися без виплат через невиконання вимог Пенсійного фонду. Це стосується лише певної категорії осіб, які не виконали необхідні умови.

Ми також писали, що уряд планує здійснити осучаснення пенсійних виплат громадян на тлі зростання споживчих цін. Індексація враховуватиме інфляційні зміни в країні, тому розмір підвищення стане відомий наприкінці лютого 2025 року.