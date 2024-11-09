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Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

9 листопада 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Індексація у 2025 році — відомо, як зміниться дохід пенсіонерів
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні уряд планує здійснити осучаснення пенсійних виплат громадян на тлі зростання споживчих цін. Індексація враховуватиме інфляційні зміни в країні, тому розмір підвищення стане відомий наприкінці лютого 2025 року.

Про те, як можуть змінитися пенсії, розповіли в Інституті демографії та соціальних досліджень.

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Як зміниться пенсія після індексації

За словами старшої наукової співробітниці Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, індексація пенсій запланована на березень 2025 року. Йдеться про одне з небагатьох підвищень пенсійних виплат.

Деякі експерти припускають, що розмір індексації може сягнути майже 17%. Проте представниця Інституту демографії та соцдосліджень вважає, що реальне підвищення буде значно меншим — не більше 12%.

Ткаченко пояснила, що попри заяви прем’єра про закладені в держбюджеті кошти на вищу індексацію, остаточні показники будуть відомі лише на початку наступного року, адже напряму залежать від інфляції та зростання заробітної плати.

Нині в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсійна виплата становить 5,85 тис. грн. Близько половини з них отримують пенсію на рівні 3−4 тис. грн, близько мільйона — понад 10 тис. грн.

Для громадян, які досягли 65 років, однак не мають потрібної кількості страхового стажу, розмір мінімальної пенсії становить 2,725 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, чинним міністрам уряду нараховується пенсія. Рівень виплат очільників міністерств та їхніх заступників такий: 5,3 тис. — 40 тис. грн.

Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про норми виходу на заслужений відпочинок працівників залізничного транспорту та метрополітену. Призначення пенсій має свої особливості.

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