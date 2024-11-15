Пенсії в грудні — хто може не отримати виплати

Гаманець у руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

У грудні деякі пенсіонери ризикують залишитися без виплат через невиконання вимог Пенсійного фонду України (ПФУ). Це стосується лише певної категорії осіб, які не виконали необхідні умови.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду.

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Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) до початку війни, можуть втратити пенсійні виплати. З 2022 року для цієї категорії громадян є обов'язковим проходження ідентифікації кожні пів року, інакше ПФУ може призупинити виплати.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

Особистий візит до відділення "Ощадбанку" або сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом.

Онлайн-ідентифікація через кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпис.

Відеозв’язок з представником Пенсійного фонду України.

Відвідування закордонної дипломатичної установи для тих, хто перебуває за кордоном.

Зазначено, що після успішного проходження ідентифікації пенсіонери отримають пенсію за всі місяці, коли виплати не надходили через відсутність ідентифікації. Звертатися до Пенсійного фонду з заявою для поновлення виплат не потрібно.

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд планує осучаснити пенсійні виплати громадян на тлі зростання споживчих цін. Індексація враховуватиме інфляційні зміни в країні, тому розмір підвищення стане відомий наприкінці лютого 2025 року.

Ми також писали, що в Україні існують стимули для тих, хто вирішує залишатися працювати після досягнення пенсійного віку. За кожен додатковий рік роботи після встановленого строку виходу на пенсію, розмір виплат збільшується на 6%. Тому, якщо особа працює ще шість років після досягнення пенсійного віку, її пенсія може зрости на 54%.