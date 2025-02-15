Пенсия по инвалидности в 2025 году — будут ли выплачивать, если нет стажа

Пенсионное удостоверение и деньги. Фото: УНИАН

Украинцы, которые получили одну из трех групп по инвалидности, могут рассчитывать на соответствующие пенсии. Однако оформить выплаты можно только при наличии страхового стажа.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, реально ли получить пенсию по инвалидности без страхового стажа.

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Пенсии по инвалидности - как назначают

Как объяснили в Министерстве социальной политики, пенсия по инвалидности назначается только при условии наличия страхового стажа и если человеку удастся подтвердить, что он потерял трудоспособность. Так, для I группы инвалидности необходимый стаж зависит от возраста:

до 25 лет — 1 год;

от 54 до 59 лет — 10 лет.

Для II и III групп инвалидности минимальный стаж варьируется от 1 до 14 лет:

до 23 лет — 1 год;

от 36 до 37 лет — 7 лет;

от 56 до 59 лет — 14 лет.

Пенсию по инвалидности можно получить независимо от того, когда наступила инвалидность: во время работы, до трудоустройства или уже после того, как человек ушел на заслуженный отдых. Чем старше человек, тем больше стажа нужно для того, чтобы получать пенсионные выплаты по инвалидности. Однако существуют исключения.

Например, если инвалидность гражданин получил, когда проходил срочную службу, тогда пенсию назначат независимо от наличия страхового стажа.

Также неработающие граждане с инвалидностью II группы, которым предоставили соответствующий статус после выхода на пенсию, а также украинцы с III группой могут выбрать получать пенсию по возрасту.

Однако для этого необходим страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

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