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Пенсии под угрозой — когда ПФУ может прекратить выплаты

14 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — когда ПФУ может прекратить выплаты
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Украинское законодательство гарантирует предоставление пенсионных выплат гражданам в соответствии с требованиями. Однако предусмотрены случаи, когда выплату пенсий могут законно прекратить.

Список соответствующих случаев приведен на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, выплату пенсий могут прекращать по решению территориальных органов фонда или по решению суда.

Согласно ст. 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсии прекращается по семи основным причинам. Это может произойти на основании:

  • установления факта предоставления недоговорных сведений для назначения пенсии;
  • игнорирования требования пройти физическую идентификацию;
  • в случае постоянного проживания гражданина за границей;
  • если предоставлено заявление пенсионера о прекращении выплаты пенсии из-за временного проживания за границей;
  • пенсионер получил статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;
  • смерть пенсионера, признан безвестно отсутствующим/объявлен умершим в порядке, установленном законом;
  • гражданин не получает назначенную пенсию в течение шести месяцев;
  • другие случаи.

Как пенсионеру возобновить выплаты

При этом в ПФУ отмечают, что пенсионерам могут возобновить выплаты. Это произойдет, если гражданин обратится в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Там нужно предоставить соответствующее заявление.

Какие документы необходимы для возобновления пенсионных выплат:

  • паспорт гражданина;
  • справка о присвоении идентификационного кода;
  • пенсионное удостоверение.

Для возобновления пенсии в Украине из-за границы нужно прислать больший пакет документов:

  • заявление-обращение о возобновлении выплаты;
  • копия паспорта гражданина Украины;
  • заявление об открытии счета в банке;
  • документ о предоставлении временной защиты беженца с регистрацией адреса проживания;
  • оригинал документа, где удостоверяется факт, что человек жив (оформляются в Генконсульстве страны пребывания).

"Срок возобновления пенсии — 10 дней после выяснения обстоятельств, повлекших прекращение, и при условии ее возобновления", — добавили в фонде.

Напомним, выехавшие за границу пенсионеры должны обновить данные до 31 декабря в Пенсионном фонде Украины. Если соответствующую процедуру проигнорировать, выплаты будут отменены.

Также мы писали, что часть граждан может получить прибавку к пенсии в 20%. За ее назначением можно обращаться в отделение Пенсионного фонда жителям горных регионов, в частности, переселенцам.

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