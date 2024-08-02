Соцпомощь вместо пенсии — кто будет получать меньше

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У некоторых украинцев нет права на пенсию в старости. В таких случаях государство будет оказывать им социальную помощь.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Размер соцпомощи

Пенсионеры, имеющие менее 15 лет страхового стажа до достижения 65-летнего возраста, будут получать социальную помощь.

Эта помощь составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода.

Важно отметить, что сумма социальной помощи не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 3 028 гривен. Ее перечисляют каждые 6 месяцев на основе имущественных изменений и среднемесячного дохода.

Как оформить

Чтобы оформить социальную помощь, необходимо обратиться в местные органы социальной защиты. При себе нужно иметь:

заявление,

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков,

справку ПФУ об имеющемся страховом стаже,

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине появилась возможность подать заявление на назначение пенсии с помощью Дія.Підпис. Это реализовано для удобства людей, желающих оформить пенсию дистанционно, но не имеющих квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Мы также писали, что в Пенсионном фонде Украины уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.