Соцпомощь вместо пенсии — кто будет получать меньше

Пенсии не будет — кому из украинцев будут платить только соцвыплаты в старости
У некоторых украинцев нет права на пенсию в старости. В таких случаях государство будет оказывать им социальную помощь.
Об этом рассказывает 24 Канал.
Размер соцпомощи
Пенсионеры, имеющие менее 15 лет страхового стажа до достижения 65-летнего возраста, будут получать социальную помощь.
Эта помощь составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода.
Важно отметить, что сумма социальной помощи не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 3 028 гривен. Ее перечисляют каждые 6 месяцев на основе имущественных изменений и среднемесячного дохода.
Как оформить
Чтобы оформить социальную помощь, необходимо обратиться в местные органы социальной защиты. При себе нужно иметь:
- заявление,
- паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков,
- справку ПФУ об имеющемся страховом стаже,
- декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине появилась возможность подать заявление на назначение пенсии с помощью Дія.Підпис. Это реализовано для удобства людей, желающих оформить пенсию дистанционно, но не имеющих квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Мы также писали, что в Пенсионном фонде Украины уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
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