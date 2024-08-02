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Пенсії не буде — кому з українців будуть платити лише соцвиплати на старості

2 серпня 2024 14:04
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Соцдопомога замість пенсії — хто буде отримувати меньше
Літня жінка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Деякі українці не матимуть права на пенсію в старості. У таких випадках держава надаватиме їм соціальну допомогу.

Про це розповідає 24 Канал.

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Пенсіонери, які мають менше 15 років страхового стажу до досягнення 65-річного віку, будуть отримувати соціальну допомогу.

Ця допомога складає різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (наразі 2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні пів року.

Важливо зазначити, що сума соціальної допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 гривень. Її перераховують кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.

Як оформити

Щоб оформити соціальну допомогу, необхідно звернутися до місцевих органів соціального захисту. При собі потрібно мати:

  • заяву,
  • паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків,
  • довідку ПФУ про наявний страховий стаж,
  • декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з'явилася можливість подати заяву на призначення пенсії за допомогою Дія.Підпису. Це реалізовано для зручності людей, які бажають оформити пенсію дистанційно, але не мають кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Ми також писали, що у Пенсійному фонді України уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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14:57 Великий обмін ув'язнених між Росією та Заходом — у Reuters дізналися деталі договору

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