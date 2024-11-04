Пенсионеры должны пройти идентификацию до конца года — для чего именно

Мужчина с ноутбуком. Фото: Freepic

В Украине пенсионеры должны обязательно проходить идентификацию. В случае ее отсутствия выплаты могут быть приостановлены.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Если пенсионер вовремя не проходит идентификацию, выплаты могут временно замораживать — средства будут оставаться на счете до уточнения обстоятельств.

Ранее большинство граждан не замечали процесса идентификации, поскольку его осуществляли при передаче пенсии почтальоном или при выдаче новой карты для пенсионных выплат.

"В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. В настоящее время это требование возобновлено и для них", — говорится в сообщении ПФУ.

Следовательно, для других категорий граждан эта процедура оставалась обязательной все это время.

Где пройти идентификацию

Чтобы пройти идентификацию, граждане могут обратиться в Пенсионный фонд Украины (онлайн или офлайн), в отделение АО "Ощадбанк", в дипломатические учреждения за границей или воспользоваться услугой видеоконференции.

Важно отметить, что для проведения идентификации через видеоконференцию необходимо заранее договориться со специалистом.

Что еще нужно знать

Напомним, прокуроры в Украине могут потерять свои огромные пенсии. Это станет возможным, если в стране будет утвержден единый подход к перерасчету пенсий, независимо от закона, на основе которого они исчисляются.

Мы также писали, что с 1 июля 2025 года в Украине должна быть внедрена новая пенсионная реформа, которая будет сосредоточена на накопительной системе. Это связано с тем, что действующие социальные взносы не обеспечивают достаточного финансирования для выплат.