Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсии могут заморозить — кто должен пройти идентификацию arrow

Пенсии могут заморозить — кто должен пройти идентификацию

4 ноября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсионеры должны пройти идентификацию до конца года — для чего именно
Мужчина с ноутбуком. Фото: Freepic
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине пенсионеры должны обязательно проходить идентификацию. В случае ее отсутствия выплаты могут быть приостановлены.

Об этом рассказывает 24 Канал.

Читайте также:

Почему могут заморозить пенсию в ноябре

Если пенсионер вовремя не проходит идентификацию, выплаты могут временно замораживать — средства будут оставаться на счете до уточнения обстоятельств.

Ранее большинство граждан не замечали процесса идентификации, поскольку его осуществляли при передаче пенсии почтальоном или при выдаче новой карты для пенсионных выплат.

"В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. В настоящее время это требование возобновлено и для них", — говорится в сообщении ПФУ.

Следовательно, для других категорий граждан эта процедура оставалась обязательной все это время.

Где пройти идентификацию

Чтобы пройти идентификацию, граждане могут обратиться в Пенсионный фонд Украины (онлайн или офлайн), в отделение АО "Ощадбанк", в дипломатические учреждения за границей или воспользоваться услугой видеоконференции.

Важно отметить, что для проведения идентификации через видеоконференцию необходимо заранее договориться со специалистом.

Что еще нужно знать

Напомним, прокуроры в Украине могут потерять свои огромные пенсии. Это станет возможным, если в стране будет утвержден единый подход к перерасчету пенсий, независимо от закона, на основе которого они исчисляются.

Мы также писали, что с 1 июля 2025 года в Украине должна быть внедрена новая пенсионная реформа, которая будет сосредоточена на накопительной системе. Это связано с тем, что действующие социальные взносы не обеспечивают достаточного финансирования для выплат.

пенсионеры деньги ПФУ пенсии соцвыплаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на алюминий — сколько стоит лом в начале ноября

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

06:30 Цены на ячмень — сколько стоит зерно в начале ноября

06:27 Кого сложнее всего забирать из плена — Зеленский ответил

06:10 Пенсии могут заморозить — кто должен пройти идентификацию

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

06:05 Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком

06:02 Что изменится с 1 ноября — какими будут тарифы на свет

06:01 Ощадбанк блокирует пенсии клиентов — детали жалобы

05:05 Снег с дождем — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 Не стать уклонистом — как законно отсрочить прибытие в ТЦК

06:40 Цены на алюминий — сколько стоит лом в начале ноября

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

06:30 Цены на ячмень — сколько стоит зерно в начале ноября

06:27 Кого сложнее всего забирать из плена — Зеленский ответил

06:10 Пенсии могут заморозить — кто должен пройти идентификацию

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

06:05 Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком

06:02 Что изменится с 1 ноября — какими будут тарифы на свет

06:01 Ощадбанк блокирует пенсии клиентов — детали жалобы

05:05 Снег с дождем — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 Не стать уклонистом — как законно отсрочить прибытие в ТЦК

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине