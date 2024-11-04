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Пенсії можуть заморозити — хто має пройти індентифікацію

4 листопада 2024 06:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсіонери мають пройти ідентифікацію до кінця року — для чого саме
Чоловік з ноутбуком. Фото: Freepic
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні пенсіонери повинні обов'язково проходити ідентифікацію. У разі її відсутності виплати можуть бути призупинені.

Про це розповідає 24 Канал.

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Якщо пенсіонер вчасно не проходить ідентифікацію, виплати можуть тимчасово заморожувати — кошти залишатимуться на рахунку до уточнення обставин.

Раніше більшість громадян не помічали процесу ідентифікації, оскільки його здійснювали під час передачі пенсії листоношею або при видачі нової картки для пенсійних виплат.

"Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. Наразі ця вимога відновлена і для них", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Отже, для інших категорій громадян ця процедура залишалася обов'язковою весь цей час.

Де пройти ідентифікацію

Щоб пройти ідентифікацію, громадяни можуть звернутися до Пенсійного фонду України (онлайн чи офлайн), у відділення АТ "Ощадбанк", у дипломатичні установи за кордоном або скористатися послугою відеоконференції.

Важливо зазначити, що для проведення ідентифікації через відеоконференцію необхідно заздалегідь домовитися зі спеціалістом.

Що ще треба знати

Нагадаємо, прокурори в Україні можуть втратити свої величезні пенсії. Це стане можливим, якщо в країні затвердять єдиний підхід до перерахунку пенсій, незалежно від закону, на основі якого вони обчислюються.

Ми також писали, що з 1 липня 2025 року в Україні має бути впроваджена нова пенсійна реформа, яка буде зосереджена на накопичувальній системі. Це зумовлено тим, що чинні соціальні внески не забезпечують достатнього фінансування для виплат.

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