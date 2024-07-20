Пенсии в 2024 году — где в Украине получают 4,5 тыс. грн, а где — 8 тыс. грн

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали информацию о размере пенсий в стране по состоянию на 1 июля 2024 года. В частности, в конце материала мы расскажем, где проживают самые богатые и бедные пенсионеры по средней сумме выплат.

Такие данные привела пресс-служба ПФУ.

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Как изменились выплаты и количество пенсионеров

По информации Пенсионного фонда, выплаты для пожилых людей в 2024 году хоть и медленно, но растут, а вот количество пенсионеров стремительно снижается.

Так, размер средней пенсии на начало июля составил 5,817 тыс. гривен. Сумма с начала года выросла на 431 гривну или на 8%.

С 2017 года количество пенсионеров сократилось почти на 2 млн человек, а именно за время полномасштабной войны — на 687 тыс. человек.

В начале года пенсию получали 10,5 млн человек, а сейчас насчитывается 10,26 млн пенсионеров. Число за полгода снизилось на 252,8 тыс. человек.

В частности, в 2024-м возросло количество получателей пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Где самые высокие и низкие пенсии в 2024 году

По состоянию на 1 июля текущего года, как и в предыдущие годы, среди украинских регионов самые высокие пенсии получают жители столицы Украины — около 8 тыс. гривен, что на 36,5% превышает средний показатель по стране.

В то же время, уже традиционно из года в год наименьшие выплаты — в Тернопольской области. Там украинцы получают на 24% меньше среднего уровня в стране — чуть меньше 4,5 тыс. гривен. В частности, средние выплаты в областях следующие:

в Киеве — 7,94 тыс. гривен;

в Ровенской — 7,255 тыс. гривен;

в Донецкой — 7,138 тыс. гривен;

в Луганской — 6,679 тыс. гривен;

в Днепропетровской — 6,402 тыс. гривны;

в Закарпатской — 4,667 тыс. гривен;

в Черновицкой — 4,639 тыс. гривен;

в Тернопольской — 4,436 тыс. гривен.

Также по статистике, 80% украинцев получают пенсии через банки на карточки, 20% — по старой традиции через почтовые отделения.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Опендатабота, почти 4,5 млн граждан получают пенсию менее 4 тыс. грн. В то же время, 1,2 млн украинцев — более 10 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в парламенте заявили о необходимости повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.