Пенсии в 2024 году — где в Украине получают 4,5 тыс. грн, а где — 8 тыс. грн

Пенсии до 8 тыс. гривен — где в Украине самые высокие и низкие выплаты
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали информацию о размере пенсий в стране по состоянию на 1 июля 2024 года. В частности, в конце материала мы расскажем, где проживают самые богатые и бедные пенсионеры по средней сумме выплат.
Такие данные привела пресс-служба ПФУ.
Как изменились выплаты и количество пенсионеров
По информации Пенсионного фонда, выплаты для пожилых людей в 2024 году хоть и медленно, но растут, а вот количество пенсионеров стремительно снижается.
Так, размер средней пенсии на начало июля составил 5,817 тыс. гривен. Сумма с начала года выросла на 431 гривну или на 8%.
С 2017 года количество пенсионеров сократилось почти на 2 млн человек, а именно за время полномасштабной войны — на 687 тыс. человек.
В начале года пенсию получали 10,5 млн человек, а сейчас насчитывается 10,26 млн пенсионеров. Число за полгода снизилось на 252,8 тыс. человек.
В частности, в 2024-м возросло количество получателей пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца.
Где самые высокие и низкие пенсии в 2024 году
По состоянию на 1 июля текущего года, как и в предыдущие годы, среди украинских регионов самые высокие пенсии получают жители столицы Украины — около 8 тыс. гривен, что на 36,5% превышает средний показатель по стране.
В то же время, уже традиционно из года в год наименьшие выплаты — в Тернопольской области. Там украинцы получают на 24% меньше среднего уровня в стране — чуть меньше 4,5 тыс. гривен. В частности, средние выплаты в областях следующие:
- в Киеве — 7,94 тыс. гривен;
- в Ровенской — 7,255 тыс. гривен;
- в Донецкой — 7,138 тыс. гривен;
- в Луганской — 6,679 тыс. гривен;
- в Днепропетровской — 6,402 тыс. гривны;
- в Закарпатской — 4,667 тыс. гривен;
- в Черновицкой — 4,639 тыс. гривен;
- в Тернопольской — 4,436 тыс. гривен.
Также по статистике, 80% украинцев получают пенсии через банки на карточки, 20% — по старой традиции через почтовые отделения.
Что еще стоит знать
Напомним, по данным Опендатабота, почти 4,5 млн граждан получают пенсию менее 4 тыс. грн. В то же время, 1,2 млн украинцев — более 10 тысяч гривен.
Также мы сообщали, что в парламенте заявили о необходимости повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.
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