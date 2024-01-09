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Пенсии для украинцев — сколько средств Пенсионный фонд выделил на выплаты

9 января 2024 05:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пенсии для украинцев — сколько средств Пенсионный фонд выделил на выплаты
Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пенсионный фонд Украины перечислил 15,1 млрд грн для выплат пенсий украинцам. Также известно, сколько средств направлено на выплату жилищных субсидий и льгот, а также страховых выплат.

Об этом сообщает Кабинет Министров.

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Отмечается, что на 7 января удалось выделить средства на пенсии, жилищную субсидию, льготы и страховку.

Так, ПФУ профинансировал:

  • на пенсионные выплаты — 15,1 млрд грн, в том числе 2,6 млрд грн через АО "Укрпочта" и 12,5 млрд грн через уполномоченные банки;
  • на выплату жилищных субсидий и льгот — 4208,6 млн грн;
  • на страховые выплаты — 1288,3 млн грн, в том числе на оплату больничных — 205,5 млн грн.

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Известно, насколько больше сумма.

Также мы писали, что после роста прожиточного минимума в 2024 году выросли пенсии и некоторые надбавки к ним. Определенная категория пенсионеров имеет право получать дополнительные 292 гривны к основным пенсионным выплатам.

Добавим, что в 2024 году в Украине, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, у человека должен быть страховой стаж не менее 31 года. Но каждый украинец может отсрочить свой выход на заслуженный отдых по собственному желанию и таким образом увеличить свою пенсию.

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