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Пенсії для українців — скільки коштів Пенсійний фонд виділив на виплати

9 січня 2024 05:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пенсії для українців — скільки коштів Пенсійний фонд виділив на виплати
Жінка поважного віку тримає гроші в руках. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Пенсійний фонд України перерахував 15,1 млрд грн для виплат пенсій українцям. Також відомо, скільки коштів спрямовано на виплату житлових субсидій та пільг, а також страхових виплат. 

Про це повідомляє Кабінет Міністрів.

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Зазначається, що станом на 7 січня вдалося виділити кошти на пенсії, житлову субсидію, пільги та страховку.

Так, ПФУ профінансував:

  • на пенсійні виплати — 15,1 млрд грн, зокрема 2,6 млрд грн через АТ "Укрпошта" та 12,5 млрд грн через уповноважені банки;
  • на виплату житлових субсидій та пільг — 4208,6 млн грн;
  • на страхові виплати — 1288,3 млн грн, зокрема на оплату лікарняних — 205,5 млн грн.

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Відомо, наскільки більша сума. 

Також ми писали, що після зростання прожиткового мінімуму у 2024 році зросли пенсії та деякі надбавки до них. Певна категорія пенсіонерів має право отримувати додаткові 292 гривні до основних пенсійних виплат.

Додамо, що в 2024 році в Україні, щоб вийти на пенсію у 60 років, у людини має бути страховий стаж не менше 31 рік. Але кожен українець може відстрочити свій вихід на заслужений відпочинок за власним бажанням та збільшити таким чином свою пенсію.

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