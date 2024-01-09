Пенсії для українців — скільки коштів Пенсійний фонд виділив на виплати

Жінка поважного віку тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України перерахував 15,1 млрд грн для виплат пенсій українцям. Також відомо, скільки коштів спрямовано на виплату житлових субсидій та пільг, а також страхових виплат.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів.

Читайте також:

Скільки ПФУ спрямував коштів на виплати українцям

Зазначається, що станом на 7 січня вдалося виділити кошти на пенсії, житлову субсидію, пільги та страховку.

Так, ПФУ профінансував:

на пенсійні виплати — 15,1 млрд грн, зокрема 2,6 млрд грн через АТ "Укрпошта" та 12,5 млрд грн через уповноважені банки;

на виплату житлових субсидій та пільг — 4208,6 млн грн;

на страхові виплати — 1288,3 млн грн, зокрема на оплату лікарняних — 205,5 млн грн.

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Відомо, наскільки більша сума.

Також ми писали, що після зростання прожиткового мінімуму у 2024 році зросли пенсії та деякі надбавки до них. Певна категорія пенсіонерів має право отримувати додаткові 292 гривні до основних пенсійних виплат.

Додамо, що в 2024 році в Україні, щоб вийти на пенсію у 60 років, у людини має бути страховий стаж не менше 31 рік. Але кожен українець може відстрочити свій вихід на заслужений відпочинок за власним бажанням та збільшити таким чином свою пенсію.