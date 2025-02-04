Кабмин изменил порядок выплат пенсий с 2025 года - кому будут платить по-новому

Тренировка украинского военнослужащего. Фото: УНИАН

Чтобы сделать пенсионную систему более справедливой, в начале января 2025 года Министерство социальной политики ввело ограничительные коэффициенты к пенсиям, превышающим средний уровень, в частности для "специальных" пенсионеров. Тем временем Кабмин Украины уточнил порядок выплат ветеранам войны и семьям погибших защитников, пенсии которых не уменьшатся из-за введения изменений.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

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По его словам, правительство предусмотрело, что:

Пенсионный фонд Украины автоматически будет получать данные из Реестра ветеранов войны через Минветеранов;

в течение 14 рабочих дней госструктура должна начислить пенсии соответствующим категориям лиц;

если после проверки размер пенсии увеличится, доплата будет начислена с 1 января 2025 года.

Где в Украине платят самые большие и самые маленькие пенсии

Как свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, самые высокие пенсии в Киеве — 8 017,65 грн, что на треть больше среднего уровня по стране. Зато наименьшие выплаты зафиксированы в Тернопольской области — 4 484,69 грн, что на 23% ниже среднего значения по Украине. В двух регионах вообще фиксировалось существенное снижение выплат:

в Житомирской области — на 10%;

в Ровенской средняя пенсия упала на 24% (до 5 159,85 грн).

Ранее мы рассказывали, какой будет пенсия украинцев в феврале. В правительстве объяснили, что будет с выплатами в связи с ограниченными финансовыми возможностями.

Также напомним, что в Украине в 2025 году не будут пересматривать минимальные и максимальные пенсии. Изменений не предвидится до 2028 года.