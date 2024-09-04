Доплати до низьких пенсій — хто отримає виплати в вересні

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці отримають спеціальну доплату до пенсії у вересні. Це стосується тих, хто отримує найнижчі пенсійні виплати.

Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики України.

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Яку надбавку до пенсії можна отримати у вересні

Деякі пенсіонери матимуть можливість отримати додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Ця надбавка призначена для громадян, які проживають у районах активних або потенційних бойових дій.

До критеріїв отримання цієї надбавки також належать:

пенсія особи менша за 3 250 гривень ;

; пенсіонер не отримував допомоги від міжнародних організацій або виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) після 1 березня 2023 року.

Розмір цієї надбавки визначається індивідуально як різниця між 3 250 гривнями та фактичною сумою пенсії. Наприклад, якщо пенсія становить 3 тисячі гривень, то людина отримає доплату у розмірі 250 гривень.

Як отримати виплати

Надбавка від ООН призначається автоматично, а перелік отримувачів формується на основі даних, зафіксованих у відповідних реєстрах.

Зазначено, що ця надбавка буде надаватися до кінця 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли, у яких випадках можуть скоротити виплати для людей похилого віку. Щоб цього не сталося, пенсіонери мають вчасно повідомляти про зміни, які впливають на розмір виплат.

Ми також писали, що уряд України встановив мінімальні розміри пенсій для різних категорій громадян. Розмір виплат залежить від кількох факторів, таких як вік пенсіонера, трудовий стаж та наявність інвалідності.