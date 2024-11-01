Пенсии в Украине — какие суммы выплат получают государственные служащие в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские госслужащие по действующему законодательству получают более высокие пенсии в отличие от большинства граждан. Известны особенности назначения и размеры выплат.

Об этом сообщают специалисты Пенсионного фонда.

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Особенности назначения пенсий чиновникам

По данным ПФУ, вопрос назначения пенсий чиновникам регулируется законом "О государственной службе" №889 от 2015 года, пенсионное обеспечение для госслужащих осуществляется по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно документам, право на пенсию по специальному законодательству имеют только те чиновники, у которых по состоянию на 1 мая 2016-го:

насчитывалось по меньшей мере десять лет стажа на госдолжностях и занимали их на момент указанной даты;

имели минимум 20 лет стажа работы на госслужбе, независимо от фактического занятия должности на 1 мая 2016 года.

Кроме того, на спецпенсию, согласно правительственному постановлению №622, имеют право:

мужчины, достигшие возраста 62 лет;

женщины, достигшие пенсионного возраста, определенного в ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какие размеры пенсий имеют чиновники

По законодательству, размер пенсии для госслужащих составляет 60% от средней зарплаты, с которой были уплачены взносы на общеобязательное государственное соцстрахование. В случае, если на момент обращения лицо уже не занимает государственную должность, для расчета берется зарплата, которую оно получало на последней должности на госслужбе.

До изменений в законодательстве, размер пенсионных выплат госслужащим мог достигать 90% от зарплаты, для чиновников пенсия не имела вообще ограничений по размеру. В 2015-м установили ограничения на максимальную пенсию — не более десяти прожиточных минимумов.

Что еще стоит знать

Напомним, у украинцев, которым не хватает стажа для своевременного выхода на заслуженный отдых и права на пенсию, есть возможность его докупить. Известно, сколько стоит один год стажа в 2024 году.

Также мы писали, что в ноябре украинские пенсионеры получат большие выплаты за счет назначения возрастных надбавок и помощи от ВПП ООН. В то же время часть граждан будет лишена пенсий.