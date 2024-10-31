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Стаж для виходу на пенсію можна купити — скільки коштує

31 жовтня 2024 10:15
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії можна отримати раніше — скільки коштує один рік стажу у 2024 році
Жінка літнього віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В українців, яким не вистачає страхового стажу для вчасного виходу на заслужений відпочинок та права на пенсію, є можливість його докупити. Відомо, скільки коштує один рік стажу у 2024 році.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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Вартість страхового стажу у 2024 році

Як зазначають в уряді, оскільки в Україні щороку посилюють вимоги до кількості страхового стажу для виходу на пенсію, людина може не вийти заслужений відпочинок вчасно. Для виходу на пенсію громадянам, яким виповнилось 60 років у 2024 році, потрібно мати мінімум 31 рік стажу.

Проте ще не все втрачено, якщо його бракує. Роки стажу цілком законно можна придбати.

Для зарахування одного повного місяця стажу людині необхідно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1,76 тис. гривень. Цьогоріч рік стажу обійдеться у 21,48 тис. гривень. Громадянин має можливість самостійно визначити частоту та обсяг внесків залежно від свого ж гаманця.

При цьому робити добровільні внески дозволяється як на свій рахунок, так і на користь іншої людини.

 

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Вартість страхового стажу. Джерело: Кабмін

Хто має право купувати стаж

За правилами, купувати страховий стаж можуть громадяни, яким виповнилося 16 років.

Таке право мають громадяни, яким не вистачає стажу для отримання пенсії та особи з невеликим рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити свою майбутню пенсію.

Також це можуть робити особи, які проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українські пенсіонери отримають більші виплати за рахунок призначення вікових надбавок та допомоги від ВПП ООН. Водночас, частина громадян буде позбавлена пенсій.

Також ми писали, що в Україні частина пенсіонерів-військовослужбовців перебуває на повному державному утриманні. Відомо, яким чином і які суми нараховують таким громадянам у 2024 році.

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