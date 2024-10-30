Пенсии чиновников правительства – известно, какие суммы начисляет государство

Заседание правительства. Фото: kmu.gov.ua

В Украине некоторые действующие министры правительства также получают пенсионные выплаты. В целом размер пенсии глав министерств и их заместителей колеблется от 5,3 тыс. до более 40 тыс. грн.

Об этом пишет Oboz.ua, ссылаясь на данные Нацагентства по предотвращению коррупции.

Читайте также:

Какие пенсии получают чиновники правительства

Как отмечается, издание проанализировало данные с деклараций, которые показали, что пенсионные выплаты в правительстве существенно отличаются по размеру.

В частности, 43-летний руководитель Министерства финансов Сергей Марченко задекларировал пенсию в 64,52 тыс. грн (по 5,37 тыс. грн ежемесячно) за прошлый год. О пенсии отчитывается с 2015 года — с момента обнародования первой декларации. То есть государство выплачивало пенсию Марченко, когда ему было всего 34 года. Издание также привело его слова из интервью, где заявлял о плачевной ситуации с пенсионной системой страны, что он 40-летний на пенсию в нынешних условиях не рассчитывает.

Также государство выплачивает пенсию 48-летнему заместителю министра по стратегическим отраслям промышленности Олегу Можному. В прошлом году получил 251 тыс. грн (по 20,93 тыс. грн в месяц).

34-летний замминистра экономики Игорь Безкаравайный сообщил в декларации, что получает 11,22 тыс. грн. Он является ветераном, служил в 93-м ОМБр, был ранен.

63-летняя заместитель министра финансов Светлана Воробей получила в 2023 году 251 тыс. грн (по 20,93 тыс. грн ежемесячно). Она едва ли не единственная из чиновников и заместителей действительно пенсионного возраста.

Получает пенсию и 52-летний руководитель Министерства внутренних дел Игорь Клименко. В прошлом году государство начислило 224,9 тыс. грн (по 18,74 тыс. грн в месяц).

37-летний заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун получил пенсии на сумму 439,8 тыс. грн в прошлом году (по 36,65 грн тыс. ежемесячно). Он ветеран.

В то же время, 53-летний заместитель министра обороны Иван Гаврилюк имеет едва ли не самую большую пенсию. В 2023 году государство начислило ему 543,7 тыс. грн (по 45 тыс. ежемесячно). Примечательно также то, что он судился с ПФУ за максимальный размер выплаты и выиграл суд.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти намерены установить одинаковый подход к пенсионному обеспечению всех граждан, вне зависимости от профессии, после скандала с получением работниками прокуратуры групп инвалидности. В связи с этим прокуроров заставят вернуть чрезмерно начисленные пенсии.

Также мы писали, что реформа МСЭК не повлияет на выплаты пенсий для людей с инвалидностью, имеющих законное право. В этом заверила министр социальной политики Оксана Жолнович.