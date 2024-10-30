Пенсии чиновников правительства – известно, какие суммы начисляет государство

Пенсии чиновников Кабмина — кто получает 45 тыс. грн
В Украине некоторые действующие министры правительства также получают пенсионные выплаты. В целом размер пенсии глав министерств и их заместителей колеблется от 5,3 тыс. до более 40 тыс. грн.
Об этом пишет Oboz.ua, ссылаясь на данные Нацагентства по предотвращению коррупции.
Какие пенсии получают чиновники правительства
Как отмечается, издание проанализировало данные с деклараций, которые показали, что пенсионные выплаты в правительстве существенно отличаются по размеру.
В частности, 43-летний руководитель Министерства финансов Сергей Марченко задекларировал пенсию в 64,52 тыс. грн (по 5,37 тыс. грн ежемесячно) за прошлый год. О пенсии отчитывается с 2015 года — с момента обнародования первой декларации. То есть государство выплачивало пенсию Марченко, когда ему было всего 34 года. Издание также привело его слова из интервью, где заявлял о плачевной ситуации с пенсионной системой страны, что он 40-летний на пенсию в нынешних условиях не рассчитывает.
Также государство выплачивает пенсию 48-летнему заместителю министра по стратегическим отраслям промышленности Олегу Можному. В прошлом году получил 251 тыс. грн (по 20,93 тыс. грн в месяц).
34-летний замминистра экономики Игорь Безкаравайный сообщил в декларации, что получает 11,22 тыс. грн. Он является ветераном, служил в 93-м ОМБр, был ранен.
63-летняя заместитель министра финансов Светлана Воробей получила в 2023 году 251 тыс. грн (по 20,93 тыс. грн ежемесячно). Она едва ли не единственная из чиновников и заместителей действительно пенсионного возраста.
Получает пенсию и 52-летний руководитель Министерства внутренних дел Игорь Клименко. В прошлом году государство начислило 224,9 тыс. грн (по 18,74 тыс. грн в месяц).
37-летний заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун получил пенсии на сумму 439,8 тыс. грн в прошлом году (по 36,65 грн тыс. ежемесячно). Он ветеран.
В то же время, 53-летний заместитель министра обороны Иван Гаврилюк имеет едва ли не самую большую пенсию. В 2023 году государство начислило ему 543,7 тыс. грн (по 45 тыс. ежемесячно). Примечательно также то, что он судился с ПФУ за максимальный размер выплаты и выиграл суд.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине власти намерены установить одинаковый подход к пенсионному обеспечению всех граждан, вне зависимости от профессии, после скандала с получением работниками прокуратуры групп инвалидности. В связи с этим прокуроров заставят вернуть чрезмерно начисленные пенсии.
Также мы писали, что реформа МСЭК не повлияет на выплаты пенсий для людей с инвалидностью, имеющих законное право. В этом заверила министр социальной политики Оксана Жолнович.
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