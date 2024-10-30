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Деяких українців змусять повернути надміру нараховані пенсії

30 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кого з громадян змусять повернути державі гроші
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні влада має намір встановити однаковий підхід до пенсійного забезпечення всіх громадян, незалежно від професії, після скандалу з масовим отриманням працівниками прокуратури груп інвалідності. У зв'язку з цим прокурорів змусять повернути надміру нараховані пенсії.

Про це свідчить відповідна ініціатива, зареєстрована у парламенті.

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Йдеться про зареєстрований проєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань пенсійного забезпечення працівників прокуратури" (№12149).

Як сказано у пояснювальній записці до проєкту, за інформацією Пенсійного фонду, в Україні зареєстровано близько 10,3 млн  пенсіонерів із середнім розміром пенсії у 5,85 тис. гривень, з яких частка у 15% має пенсію з інвалідності у 4,89 тис. гривень. Тоді як розмір щомісячної пенсії з інвалідності працівників прокуратур може сягати 60 тис. гривень і вище.

За нормами Конституційного Суду, одним з визначальних елементів у регулюванні суспільних відносин у соцсфері є дотримання принципу пропорційності між соцзахистом населення та фінансовою спроможністю країни.

З метою дотримання відповідного принципу, народні депутати пропонують виключити з частини 9 статтю 86 закону "Про прокуратуру", що надає право прокурорам з інвалідністю першої або другої групи на пенсію з інвалідності в розмірі 60% від розміру їхньої місячної зарплати за умови наявності страхового стажу роботи в органах прокуратури мінімум десять років.

У разі ухвалення такої ініціативи прокурорам, яким незаконно встановили інвалідність, доведеться віддати державі кошти, навіть не очікуючи вироку суду щодо осіб, які "сприяли" в установленні груп інвалідності.

Раніше виявилось, що в Україні налічується велика частка прокурорів-інвалідів. Зокрема, у Київській міській прокуратурі працює 20 осіб з інвалідністю — 2,87% від загальної кількості прокурорів. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, Харківський прокурор подав позов до суду на Пенсійний фонд. За його словами, щомісяця йому недоплачують пенсію на 124 гривні.

у 2025 році, незважаючи на повномасштабну війну, розв'язану Росією, і складні економічні умови, у проєкт бюджет заклали кошти для індексації пенсій. Відомі деякі деталі осучаснення виплат наступного року.

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