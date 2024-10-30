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Пенсії чиновників Кабміну — хто отримує 45 тис. грн

30 жовтня 2024 09:06
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії посадовців уряду — відомо, які суми нараховує держава
Засідання уряду. Фото: kmu.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні деякі чинні міністри уряду також отримують пенсійні виплати. Загалом розмір пенсії очільників міністерств та їхніх заступників коливається від 5,3 тис. до понад 40 тис. грн.

Про це пише Oboz.ua, посилаючись на дані Нацагентства з питань запобігання корупції.

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Які пенсії отримують чиновники уряду

Як зазначається, видання проаналізувало дані з декларацій, які засвідчили, що пенсійні виплати в уряді суттєво різняться за розміром.

Зокрема, 43-річний керівник Міністерства фінансів Сергій Марченко задекларував пенсію у 64,52 тис. грн (по 5,37 тис. грн щомісяця) за минулий рік. Про пенсію звітує з 2015 року — з часу оприлюднення першої декларації. Тобто держава виплачувала пенсію Марченку, коли йому було лише 34 роки. Видання також навело його слова з інтерв'ю, де заявляв про плачевну ситуацію із пенсійною системою країни, що він 40-літній на пенсію за нинішніх умов не розраховує.

Також держава виплачує пенсію 48-річному заступнику міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Можному. Торік отримав 251 тис. грн (по 20,93 тис. грн щомісяця).

34-річний заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний повідомив у декларації, що отримує 11,22 тис. грн. Він є ветераном, служив у 93-й ОМБр, має поранення.

63-річна заступниця міністра фінансів Світлана Воробей отримала у 2023 році 251 тис. грн (по 20,93 тис. грн щомісяця). Вона чи не єдина з урядовців та заступників, яка дійсно пенсійного віку.

Отримує пенсію і 52-річний керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Торік держава нарахувала 224,9 тис. грн (по 18,74 тис. грн щомісяця).

37-річний заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун отримав пенсію у сумі 439,8 тис. грн торік (по 36,65 грн тис. щомісяця). Він є ветераном.

Водночас, 53-річний заступник міністра оборони Іван Гаврилюк має чи не найбільшу пенсію. У 2023 році держава нарахувала йому 543,7 тис. грн (по 45 тис. щомісяця). Примітно також, що він судився з ПФУ за максимальний розмір виплати і виграв суд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада має намір встановити однаковий підхід до пенсійного забезпечення всіх громадян, незалежно від професії, після скандалу з отриманням працівниками прокуратури груп інвалідності. У зв'язку з цим прокурорів змусять повернути надміру нараховані пенсії.

Також ми писали, що реформа МСЕК не вплине на виплати пенсій для людей з інвалідністю, які мають на них законне право. У цьому запевнила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

чиновники ПФУ фінанси уряд пенсії

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