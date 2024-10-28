Як реформа МСЕК вплине на виплати пенсій особам з інвалідністю — деталі

Чоловік в інвалідному візку. Фото: УНІАН

У соціальних мережах поширюється некоректна інформація, що формує негативне ставлення до реформи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і системи соціальної підтримки осіб з інвалідністю. Однак ця реформа не вплине на виплати пенсій для людей з інвалідністю, які мають на них законне право.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Детальніше про реформу МСЕК

Міністерка Жолнович зазначила, що в соцмережах поширюється некоректна інформація, яка формує негативне ставлення до реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб з інвалідністю.

Вона запевнила, що всі українці, які мають призначені пенсії з інвалідності, продовжать отримувати виплати після реформи без зменшення їх розміру.

Глава Мінсоцполітики підкреслила, що реформа соціальної підтримки осіб з інвалідністю спрямована на посилення допомоги для таких людей. Зокрема, зміни мають пришвидшити надання підтримки, зменшити бюрократичні перешкоди та зробити систему зрозумілою, простою і зручною для отримання допомоги під час та після хвороби чи травм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в листопаді деякі українці ризикують залишитися без пенсії через необхідність обов’язкової ідентифікації. Це вимога для підтвердження права на отримання виплат.

Ми також писали, що в Україні у 2025 році очікується ймовірне підвищення пенсій на 10-12% внаслідок індексації. Це зростання буде залежати від рівня інфляції та середньої заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок.