Пенсии военнослужащих — какие суммы и сроки назначения

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское пенсионное законодательство предусматривает определенные особенности в назначении пенсий военнослужащим. Это касается как исчисления, так и сроков назначения выплат.

Это прописано в законе №2262-XII (от 9 апреля 1992 года).

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Расчет пенсий военных

По нормам закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсии исчисляют в процентах от суммы денежного обеспечения, учитывая:

соответствующие оклады по должности;

оклады по воинскому (специальному) званию;

процентную надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышения) и премии.

В частности, за выслугу лет:

за выслугу 20 лет — 50%, а уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья — 55% соответствующего размера денежного обеспечения. За каждый год выслуги свыше 20 лет — 3% соответствующих сумм денежного обеспечения;

лицам, которые увольняются из-за реформирования ВСУ за выслугу 20 лет — 50% соответствующих сумм денежного обеспечения с увеличением этого размера на 3% за каждый полный год выслуги свыше 20 лет, но не более чем 65%.

По инвалидности:

для лиц с инвалидностью из-за войны I группы — 100%, II группы — 100%, II группы — 80%, III группы — 60% размера заработка;

для лиц с инвалидностью I группы — 70%, II группы — 60%, III группы — 40% сумм денежного обеспечения.

Сроки назначения пенсий военным

Так, согласно ст. 50 закона, пенсии военнослужащим и членам их семей назначаются по-разному. В частности, речь идет о таких сроках:

для бойцов срочной военной службы — со следующего дня после выписки из госпиталя, однако не ранее следующего дня после увольнения со службы, если инвалидность была установлена комиссией и само обращение за назначением пенсии произошло не позднее трех месяцев со следующего дня после выписки или увольнения со службы, а для семьи военных срочной службы и пенсионеров из числа этих бойцов — с даты смерти кормильца/возникновения права на пенсию, однако не более чем за 12 месяцев перед обращением за выплатой. Для родителей или жены (мужа) таких военных и пенсионеров, которые приобрели право на пенсию и в случае потери кормильца, пенсию назначают с даты обращения за пенсией;

для лиц из числа военных (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и некоторым другим лицам, которым предусматривается пенсия по закону на основе пунктов "а", "в" ст. 12 соответствующего закона, — со следующего дня после увольнения, однако не ранее даты, до которой уплачена заработная плата, а членам семей таких граждан, а также пенсионеров — с даты смерти кормильца, однако не ранее дня, до которого была уплачена зарплата или пенсия, кроме ситуаций относительно назначения пенсий с более поздних сроков. Гражданам, которых признали лицами с инвалидностью до завершения трех месяцев с даты увольнения их с военной службы из-за болезни (травма, ранение, контузия, увечье), полученной во время службы (или в плену, заложниках) пенсию назначают со следующего дня после увольнения с военной службы, однако не ранее даты, по которую предусмотрена уплата денежного обеспечения;

для граждан, у которых есть право на пенсию по закону в соответствии с пунктом "б" ст. 12, — со следующего дня после увольнения с военной службы;

для лиц из числа военных (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и некоторых других лиц, восстановленных в воинском (специальном) звании, — с даты соответствующего восстановления;

для лиц из числа бойцов (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, уволенных со службы из-за осуждения за умышленное уголовное правонарушение без лишения воинского/спецзвания с правом на пенсию за выслугу лет, — с даты обращения за назначением пенсии;

для лиц из числа военных (кроме срочников) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, признанных лицами с инвалидностью после завершения трех месяцев с даты увольнения со службы или из-за несчастного случая или болезни, имевших место после увольнения их с военной службы, — со дня установления такого статуса.

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