Пенсии в 2025 году — кто имеет право на предоставление нескольких выплат авансом

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинским пенсионным законодательством предусмотрен механизм авансовой выплаты шести пенсий сразу. Таким правом могут воспользоваться все граждане, которые получали выплаты от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на банковские счета или через почту.

Такая возможность предусмотрена ст. 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кому гарантируют предоставление шести пенсий сразу

По информации ПФУ, воспользоваться правом получить сразу несколько пенсий заранее могут только те граждане, которые планируют официально сняться с регистрации места жительства в Украине и выехать за границу на постоянное место жительства.

В соответствии с нормами закона, в случае выезда граждан пенсионного возраста за границу с целью поселиться там для дальнейшего проживания государство обязано выплатить сумму пенсионного обеспечения в виде шести пенсий единовременно.

Для того, чтобы воспользоваться такой опцией, прежде чем выехать из Украины на постоянное место жительства за границу, граждане должны обратиться лично в теруправление ПФУ по месту своего постоянного проживания, где необходимо написать соответствующее заявление.

Специалисты ПФУ зачислят дату для выплаты такой суммы пенсии с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания.

Что нужно для оформления выплаты

Гражданам, которые планируют покинуть страну, нужно собрать специальный пакет документов и лично обратиться теруправление фонда.

Оформление выплаты шестикратной пенсии произойдет на основе:

поданного заявления на предоставление выплаты пенсий за шесть месяцев вперед;

паспорта для выезда за границу с указанием о выезде на постоянное проживание за границу (паспорт иностранца/документ, где удостоверяется лицо без гражданства);

справки о снятии лица с регистрации места жительства в Украине.

Средства от Пенсионного фонда должны поступить на текущий счет пенсионера в банке. В дальнейшем после официального оформления постоянного места жительства за рубежом и получения аванса, большинство пенсионеров потеряют право на пенсионные выплаты от Украины. Исключением станут лишь те страны, с которыми заключены соответствующие международные соглашения о пенсионном обеспечении.

