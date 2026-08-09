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Главная Финансы Пенсионные надбавки: при каких обстоятельствах можно получить 800 грн

Пенсионные надбавки: при каких обстоятельствах можно получить 800 грн

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 06:10
Пенсии в Украине: кто имеет право на доплату 800 грн в 2026 году
Пожилой мужчина, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году украинские граждане, накопившие за время своей трудовой деятельности значительный страховой стаж, имеют законное право рассчитывать на доплаты к пенсионному обеспечению. Речь идет о начислениях за сверхнормативный стаж, которые в некоторых случаях могут достигать 800 грн.

О том, кто имеет право на дополнительные выплаты и как определяется их размер, рассказывает издание Новини.LIVE.

Для кого предусмотрены начисления к пенсии в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, нормы украинского законодательства позволяют пенсионерам за счет значительного количества лет официальной трудовой деятельности ежемесячно получать дополнительные начисления к базовому размеру пенсии.

Речь идет о праве на назначение доплат за "лишние" годы накопленного страхового стажа, превышающие необходимый стандартный уровень для пенсии по возрасту.

Согласно правилам, чем больше будет страховой стаж, тем больше будет размер надбавки. В 2026 году минимальные требования к стажу для выхода на "заслуженный отдых" следующие:

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  • 33 года стажа — для оформления пенсии в 60 лет;
  • 23 года стажа — для назначения пенсии в 63 года;
  • 15 лет стажа — для выхода на пенсию в 65 лет.

Если у гражданина больше необходимого стажа, то за каждый дополнительный год начисляется доплата. При этом важную роль играет дата оформления пенсии. Если это произошло до октября 2011 года, то "лишними" считаются:

  • свыше 25 лет стажа — для мужчин;
  • более 20 лет стажа — для женщин.

Как определяется размер доплат к пенсии

Согласно правилам Пенсионного фонда, один дополнительный год страхового стажа гарантирует увеличение пенсии на 1%. При этом предусмотрен лимит: дополнительная сумма не должна превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

В этом году показатель прожиточного минимума составляет 2595 грн, поэтому каждый "лишний" год гарантированно принесет 25,95 грн.

В частности, если у гражданина насчитывается 30 лет официального стажа трудовой деятельности сверх нормы, то он будет иметь право на примерно 800 грн надбавки ежемесячно.

В ПФУ отметили, что если пенсионер продолжит работать, то в таком случае полный перерасчет будет произведен после его увольнения. Однако сумма доплаты со временем увеличится.

Уточнить, имеется ли право на доплату за счет сверхнормативного стажа, можно на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе ПФУ начислит к пенсиям украинцев различные доплаты, надбавки и повышения. В частности, граждане могут получить суммы от 150 грн до 3 100 грн. Ожидается, что самые высокие суммы будут выплачены в виде разовой помощи, приуроченной ко Дню Независимости Украины.

Еще Новини.LIVE писали о действующих правилах назначения пенсии государственным служащим в 2026 году. Если пенсия по возрасту для граждан не может превышать 30% от зарплаты, то для работников на государственной службе она может быть значительно выше. В Пенсионном фонде пояснили, в какой доле от заработной платы назначается пенсия.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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