Пенсия государственного служащего: условия назначения и размер выплат

Мужчина в офисе, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о правилах назначения пенсии гражданам, работавшим на государственной службе. Такой категории работников государство гарантирует начисление значительно более высокой доли от суммы заработной платы, чем для большинства граждан, вышедших на заслуженный отдых по возрасту.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Какие правила назначения пенсии для госслужащих в 2026 году

Вопрос назначения пенсий для госслужащих регулируется статьей 90 закона № 889 "О государственной службе" и осуществляется в соответствии с законом № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно правилам ПФУ, пенсию государственным служащим могут назначить, если по состоянию на 1 мая 2016 года гражданин соответствовал следующим критериям:

Накопил не менее десяти лет страхового стажа на должностях соответствующих категорий на государственной службе, предусмотренных законом № 3723, и по состоянию на эту дату занимал должность государственного служащего; Имеет не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы, независимо от того, работал ли на указанную дату или нет.

ПФУ назначает выплаты на основании наличия стажа, необходимого для предоставления пенсионного обеспечения по возрасту в минимальном размере, и стажа, накопленного на государственной службе:

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мужчинам, возраст которых превышает 62 года;

женщинам, достигшие пенсионного возраста в соответствии со ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Размер пенсии для государственных служащих

Если при выходе на пенсию по возрасту доля выплат для граждан не превышает 30% дохода, то для госслужащих она может быть вдвое выше.

Как поясняют в Пенсионном фонде, пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, однако не ранее возникновения такого права, в размере 60% суммы их заработной платы, в которую могут входить все виды оплаты труда, с которой своевременно уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

Однако гражданам, которые на момент оформления пенсии уже не были государственными служащими, назначат выплату в размере заработной платы действующего государственного служащего аналогичной должности и ранга по последнему месту работы на службе.

Также, по данным фонда, тем государственным служащим, которые ранее вышли на пенсию, размер пенсии определялся иначе. Доля выплаты была равна 90% от зарплаты. Учитывая это, те, кто выходит на пенсию позже, получают по закону на 30% меньше, чем остальные.

Нормами законодательства закреплен максимальный размер пенсии в Украине, который не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель вырос до 2 595 грн, а максимальная сумма достигла 25 950 грн.



Среди составляющих заработной платы работников госорганов, прошедших классификацию должностей государственной службы, есть как фиксированные выплаты, так и вариативные:

должностной оклад;

надбавка за ранг государственного служащего;

доплата за выслугу лет;

месячная/квартальная премия;

компенсация за дополнительную нагрузку/компенсация за вакантную должность;

пособие, начисляемое при предоставлении оплачиваемого отпуска;

материальная помощь по социально-бытовым вопросам;

прочие доплаты, предусмотренные нормами законодательства.

В частности, суммы надбавок за ранги следующие:

1-й ранг — 1000 гривен;

2-й ранг — 900 гривен;

3-й ранг — 800 гривен;

4-й ранг — 700 гривен;

5-й ранг — 600 гривен;

6-й ранг — 500 гривен;

7-й ранг — 400 гривен;

8-й ранг — 300 гривен;

9-й ранг — 200 гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из украинских женщин может получить доплату в размере 40%. По данным Пенсионного фонда, право на дополнительную ежемесячную выплату к основной пенсии предоставляется многодетным матерям, воспитавшим до шестилетнего возраста пять и более детей. Речь идет о назначении пенсии за особые заслуги.

Еще Новини.LIVE писали о том, что некоторые граждане имеют право на повышенную пенсию в размере 70% от суммы денежного обеспечения. Согласно законодательству, выплаты могут получить члены семей военнослужащих, пропавших без вести при защите страны от агрессии России. Предусматривается начисление такой суммы одному из родителей, супруге или супругу.