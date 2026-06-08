Долги государства перейдут по наследству: пенсионерам готовят новые правила выплат

Пенсионеры на улице, деньги в кошельках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Нередко случаются ситуации, когда пенсионеры выигрывают суды против Пенсионного фонда, но не доживают до выплат из-за задержек финансирования. Законопроект №15032, который появился в парламенте, предлагает отдавать наследникам невыплаченные при жизни средства.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Сеть права".

Почему пенсионеры не получают деньги вовремя

Представьте ситуацию: человек выигрывает суд, делается перерасчет, а дальше — годы ожиданий. ПФУ часто замораживает выплаты, ссылаясь на отсутствие бюджетных средств.

По состоянию на 2026 год государство имеет астрономический долг перед пенсионерами. На выплаты по судебным решениям обычно закладывают мизерные суммы. При нынешних темпах финансирования некоторые долги могут выплачиваться десятилетиями.

Когда же человек умирает, ПФУ нередко пытается аннулировать долги, отказывая родственникам в выплате. В результате семья может потерять десятки или даже сотни тысяч гривен.

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Что предлагает законопроект

Заложниками обстоятельств чаще всего становятся:

военные пенсионеры, которые борются за перерасчеты;

гражданские пенсионеры с индексациями и доплатами;

люди с инвалидностью;

получатели социальных выплат и компенсаций;

семьи умерших истцов.

Если суд уже признал право на выплату, это право не должно умирать вместе с пенсионером. Документ предлагает разрешить членам семьи или наследникам получить все компенсации, индексации, доплаты и задолженности, которые были присуждены, но не выплачены при жизни.

Какие опасения у экспертов

Многое будет зависеть от окончательного текста закона. Первый вопрос — будет ли достаточно самого решения суда? Если право человека уже подтверждено, не начнут ли чиновники снова требовать новые справки, перерасчеты и дополнительные согласования?

Второй вопрос — какие именно выплаты будут подпадать под новые правила.

Речь пойдет только о пенсии, или также о:

доплатах;

индексации;

повышениях;

компенсации;

денежном обеспечении;

задолженность за прошлые годы.

Не исчезает и другая проблема — затягивание выплат. Ведь даже после решения суда люди иногда годами ждут свои деньги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто имеет право на пожизненную пенсию. Она может быть государственной или негосударственной: в первом случае все зависит от стажа и зарплаты, во втором - от накоплений и условий договора. Такие выплаты иногда путают с обычной пенсией, но начисляют их по разным правилам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсионеры могут получать меньшие выплаты, чем им на самом деле положено. Причина в том, что часть стажа или документов просто не учтена в пенсионном деле. Пенсионный фонд принимает во внимание лишь те данные, которые есть в имеющихся документах, и сам ничего дополнительно не проверяет.