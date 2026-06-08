Борги держави перейдуть у спадок: пенсіонерам готують нові правила виплат

Пенсіонери на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Нерідко трапляються ситуації, коли пенсіонери виграють суди проти Пенсійного фонду, але не доживають до виплат через затримки фінансування. Законопроєкт №15032, який з’явився у парламенті, пропонує віддавати спадкоємцям невиплачені за життя кошти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на канал "Мережа права".

Чому пенсіонери не отримують гроші вчасно

Уявіть ситуацію: людина виграє суд, робиться перерахунок, а далі — роки очікувань. ПФУ часто заморожує виплати, посилаючись на відсутність бюджетних коштів.

Станом на 2026 рік держава має астрономічний борг перед пенсіонерами. На виплати за судовими рішеннями зазвичай закладають мізерні суми. За нинішніх темпів фінансування деякі борги можуть виплачуватися десятиліттями.

Коли ж людина помирає, ПФУ нерідко намагається анулювати борги, відмовляючи родичам у виплаті. У результаті сім'я може втратити десятки чи навіть сотні тисяч гривень.

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Що пропонує законопроєкт

Заручниками обставин найчастіше стають:

військові пенсіонери, які виборюють перерахунки;

цивільні пенсіонери з індексаціями та доплатами;

люди з інвалідністю;

отримувачі соціальних виплат і компенсацій;

родини померлих позивачів.

Якщо суд уже визнав право на виплату, це право не повинно вмирати разом з пенсіонером. Документ пропонує дозволити членам сім’ї або спадкоємцям отримати всі компенсації, індексації, доплати та заборгованості, які були присуджені, але не виплачені за життя.

Які побоювання в експертів

Багато залежатиме від остаточного тексту закону.

Перше питання — чи буде достатньо самого рішення суду? Якщо право людини вже підтверджене, чи не почнуть чиновники знову вимагати нові довідки, перерахунки та додаткові погодження?

Друге питання — які саме виплати підпадатимуть під нові правила?

Йтиметься лише про пенсію, чи також про:

доплати;

індексації;

підвищення;

компенсації;

грошове забезпечення;

заборгованість за минулі роки.

Не зникає й інша проблема — затягування виплат. Адже навіть після рішення суду люди інколи роками чекають на свої гроші.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто має право на довічну пенсію. Вона може бути державною або недержавною: у першому випадку все залежить від стажу та зарплати, у другому — від накопичень і умов договору. Такі виплати інколи плутають зі звичайною пенсією, але нараховують їх за різними правилами.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери можуть отримувати менші виплати, ніж їм насправді належить. Причина в тому, що частина стажу або документів просто не врахована в пенсійній справі. Пенсійний фонд бере до уваги лише ті дані, які є в наявних документах, і сам нічого додатково не перевіряє.