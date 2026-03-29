Пенсионеры потеряли одну из доплат: ее не будут назначать с 2026 года

В Украине в 2026 году отменили некоторые льготы для граждан. Это произошло после внесения соответствующих изменений в законодательство. Речь идет, например, об одной из специальных надбавок к пенсионным выплатам — ее официально отменили.

Об этом сказано в Законе Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", передает Новини.LIVE.

Каких льгот для украинцев больше не будет

Так, с 25 января 2026 года в Украине не будет преференций для доноров. Например, не будут действовать такие нормы, как:

пособие в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием;

специальная надбавка к стипендии для доноров-студентов;

ежемесячная надбавка к пенсии для почетных доноров.

Кто из украинцев все равно будет получать выплаты

Несмотря на изменения в законе, финансовую помощь будут начислять украинцам, которые стали Почетными донорами до 2026 года. То есть, выплат не будет у граждан, которые оформят статус в этом году и в последующие годы.

Кому выплачивали надбавку

Надбавкой к пенсии обеспечивают граждан, которые бесплатно сдали 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы. Размер этой доплаты составляет 10% от утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. В 2026 году речь идет о сумме в 321 гривну.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцам могут приостановить пенсионные выплаты на банковские счета, если они долго не будут пользоваться деньгами. Закон требует, чтобы карта активно использовалась. Если финопераций не будет более 6 месяцев - пенсию приостановят. Как писали Новини.LIVE, в этом году некоторым пенсионерам ежемесячно доплачивают к пенсиям за сверхурочный страховой стаж. Речь идет о сумме в 500 гривен. Известно, при каких условиях можно получить эти деньги.

Частые вопросы

Какая в Украине минимальная пенсия с 1 января 2026 года?

С 1 января 2026 года минимальная пенсия в Украине выросла. Так, выплаты по возрасту для нетрудоспособных лиц, у которых есть полный страховой стаж, составляют 2 595 гривен. Это на 234 гривны больше, чем в прошлом году, поскольку вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Кому из украинцев не будет индексации в 2026 году?

Индексация пенсий в Украине в 2026 году уже состоялась. Так. с 1 марта минимальная прибавка составляет 100 гривен, а максимальная — 2 595 гривен. Индексацию не получили украинцы, которым назначили выплаты только в этом году.