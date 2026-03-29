Пенсионеры потеряли одну из доплат: ее не будут назначать с 2026 года
В Украине в 2026 году отменили некоторые льготы для граждан. Это произошло после внесения соответствующих изменений в законодательство. Речь идет, например, об одной из специальных надбавок к пенсионным выплатам — ее официально отменили.
Об этом сказано в Законе Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", передает Новини.LIVE.
Каких льгот для украинцев больше не будет
Так, с 25 января 2026 года в Украине не будет преференций для доноров. Например, не будут действовать такие нормы, как:
- пособие в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием;
- специальная надбавка к стипендии для доноров-студентов;
- ежемесячная надбавка к пенсии для почетных доноров.
Кто из украинцев все равно будет получать выплаты
Несмотря на изменения в законе, финансовую помощь будут начислять украинцам, которые стали Почетными донорами до 2026 года. То есть, выплат не будет у граждан, которые оформят статус в этом году и в последующие годы.
Кому выплачивали надбавку
Надбавкой к пенсии обеспечивают граждан, которые бесплатно сдали 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы. Размер этой доплаты составляет 10% от утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. В 2026 году речь идет о сумме в 321 гривну.
Частые вопросы
Какая в Украине минимальная пенсия с 1 января 2026 года?
С 1 января 2026 года минимальная пенсия в Украине выросла. Так, выплаты по возрасту для нетрудоспособных лиц, у которых есть полный страховой стаж, составляют 2 595 гривен. Это на 234 гривны больше, чем в прошлом году, поскольку вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.
Кому из украинцев не будет индексации в 2026 году?
Индексация пенсий в Украине в 2026 году уже состоялась. Так. с 1 марта минимальная прибавка составляет 100 гривен, а максимальная — 2 595 гривен. Индексацию не получили украинцы, которым назначили выплаты только в этом году.
Читайте Новини.LIVE!